Il Samsung Shop lancia una nuova campagna promozionale dedicata a tutti gli utenti interessati ad acquistare uno dei prodotti tech dell’azienda. Con #YouMakeYourTravel, infatti, Samsung propone ai clienti che acquistano uno dei prodotti in promozione la possibilità di ricevere una Gift Card del valore di 250 euro da utilizzare per ulteriori acquisti sullo Shop. La campagna promozionale terminerà il prossimo 31 luglio e i prodotti acquistabili in promozione sono diversi. Ecco tutti i dettagli su questa nuova offerta del Samsung Shop:

Il Samsung Shop lancia #YouMakeYourTravel: Gift Card di 250 euro in regalo acquistando uno dei prodotti in promozione

Scegliere il Samsung Shop per i propri acquisti tech conviene ancora di più. Fino al prossimo 31 luglio, infatti, acquistando uno dei prodotti in promozione è possibile ottenere una Gift Card da 250 euro da utilizzare per un successivo acquisto. Una volta completato l’acquisto di uno dei prodotti coinvolti nell’iniziativa, basterà completare la registrazione su Samsung Members entro il successivo 21 agosto per ottenere la Gift Card da utilizzare per acquistare altri prodotti sul Samsung Shop.

Tra i prodotti compatibili con l’iniziativa c’è il Samsung Galaxy Book2 Pro, l’apprezzato notebook della casa coreana disponibile sia nella variante da 13,3 pollici che in quella da 15,6 pollici. Da segnalare, inoltre, la possibilità di ottenere la Gift Card da 250 euro acquistando uno dei nuovi TV Neo QLED della gamma 2022 di Samsung.

Ci sono diversi modelli di Smart TV compatibili con l’offerta #YouMakeYourTravel. È possibile scegliere modelli “compatti” da 55 pollici oppure arrivare fino al top di gamma 8K da 85 pollici. Partecipano alla promozione anche il The Frame 4K da 65 pollici e il TV OLED da 65 pollici.

Per ottenere la Gift Card da 250 euro proposta dalla nuova promozione del Samsung Shop è possibile anche acquistare una lavatrice, un frigorifero o un altro elettrodomestico in offerta. Anche i monitor della gamma Samsung, in particolare la linea Gaming Odyssey e la linea Smart Monitor, garantiscono la possibilità di offerte la Gift Card previa registrazione a Samsung Members.

Ricordiamo che tutti i prodotti in offerta sul Samsung Shop possono beneficiare della consegna gratuita. I clienti, inoltre, possono scegliere di pagare in 3 rate senza interessi con Klarna oppure possono richiedere il finanziamento a tasso zero, fino a 30 mesi, proposto da Samsung con Findomestic e richiedibile tramite una procedura interamente online.

Per scoprire tutti i prodotti che consentono di partecipare all’iniziativa #YouMakeYourTravel è possibile seguire il link qui di sotto:

>> Scopri i prodotti i Samsung in offerta con #YouMakeYourTravel <<