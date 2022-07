Siete alla ricerca di un nuovo dispositivo per la fruizione di contenuti multimediali e di uno smartphone che potrà accompagnarvi per qualche anno? La promozione che vediamo oggi è tagliata su misura per voi: il proiettore Samsung The Freestyle è in offerta con un codice che permette di ottenere ben 250 euro di sconto che si aggiungono ai 120 euro in meno previsti, in più è attiva un’iniziativa che offre in regalo l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G.

Samsung The Freestyle + Galaxy A52s 5G: affare doppio

L’offerta in discorso è attiva solo sullo store online di Samsung e prendervi parte è molto semplice. Prima di tutto dovete recarvi nella pagina del proiettore The Freestyle e aggiungerlo al carrello; se lo vedete a 879 euro, non temete: una volta aperto il carrello, dovete soltanto inserire il codice sconto “FREE250” per abbatterlo di altri 250 euro, portando così il prezzo finale a 629 euro. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Samsung The Freestyle a 629 euro con “FREE250”

Detto dello sconto, passiamo ora alla promozione per ottenere lo smartphone in regalo. L’iniziativa rimarrà valida soltanto fino al 31 luglio 2022, dunque è il momento giusto per non farsela scappare. A dirla tutta, i premi previsti sono due: Samsung Galaxy A52s 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione), avente un valore commerciale di 469,90 euro, e la custodia ufficiale The Freestyle del valore di 59 euro. Una volta acquistato il proiettore nel periodo di validità della promozione, il cliente deve registrare il prodotto su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna. I premi ottenuti verranno erogati entro 180 giorni dall’e-mail di validazione. Per maggiori dettagli o per richiedere subito il vostro premio, visitate questa pagina.

