Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione della versione globale della serie Black Shark 5, composta da due varianti ciascuna delle quali disponibile in due diversi tagli di memoria. Per celebrare al meglio l’evento il produttore cinese ha programmato il Black Shark Brand day, che durerà 48 ore e v i permetterà di risparmiare fino a quasi 100 euro sul prezzo di acquisto.

Scopriamo allora come ottenere questo sconto, e come poter ricevere anche un omaggio, ma prima diamo una rapida ripassata alla scheda tecnica dei due smartphone, molto simili tra di loro ma con alcune differenze decisamente importanti.

Black Shark 5 e 5 Pro

Sono molte le caratteristiche tecniche condivise tra Black Shark 5 e la variante Pro, che differiscono principalmente per processore e comparto fotografico. Per entrambi è presente uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, di tipo OLED per la versione Pro e AMOLED per la variante “base”; in entrambi i casi si tratta di un pannello con frequenza di refresh a 144 Hz, un valore particolarmente importante per gli appassionati di gaming.

La prima differenza sta nel chipset utilizzato: un “vecchio” ma performante Snapdragon 870 per Black Shark 5, un nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1 per la versione Pro. In comune c’è la memoria, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. La batteria ha la stessa capacità, 4.650 mAh, e in entrambi i casi è presente la ricarica ultra rapida a 120 watt.

Molto curato anche il comparto audio, indispensabile per un’esperienza multimediale di qualità, tanto che DxOMark lo ha collocato al primo posto della propria classifica dedicata ai migliori smartphone per l’audio. Piccole ma significative le differenze nel comparto fotografico: per entrambi infatti è presente un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel con un sensore dedicato alle foto macro da 2 megapixel.

Per quanto riguarda il sensore principale invece, Black Shark 5 ne utilizza uno da 64 megapixel mentre la versione Pro può contare su un sensore da ben 108 megapixel. Altro punto di forza dello smartphone è la presenza dei trigger dorsali, che possono essere estratti al momento del bisogno e che sono tenuti retratti con un sistema magnetico.

Il software di configurazione permette di utilizzarli sia per il gioco sia per le attività quotidiane, rendendole un valido aiuto in molte circostanze. Black Shark ha scelto Android 12, la versione più recente del robottino verde, utilizzando l’interfaccia personalizzata Joy UI 13 per rendere unica l’esperienza d’uso.

L’offerta del Black Shark Brand Day

La promozione prenderà il via domani 15 giugno e durerà 48 ore, fino al 16 giugno, periodo durante il quale sarà attivo il coupon BSHARK5100 che vi permetterà di risparmiare fino a 100 dollari (circa 96 euro) sul prezzo di acquisto su AliExpress, il noto marketplace cinese, con spedizione dai magazzini europei. Per i primi 300 acquirenti di Black Shark 5 in omaggio anche un paio di cuffie Black Shark JoyBuds, mentre i primi 100 che acquisteranno Black Shark 5 Pro riceveranno un paio di Black Shark JoyBuds Pro.

A seguire i prezzi finali delle 4 varianti e il link per l’acquisto:

Black Shark 5 8-128 GB a 505,22 euro

a 505,22 euro Black Shark 5 12-256 GB a 625,63 euro

a 625,63 euro Black Shark 5 Pro 8-128 GB a 777,69 euro

a 777,69 euro Black Shark 5 Pro 12-256 GB a 886,99 euro

Acquista Black Shark 5 su AliExpress con il codice BSHARK5100

Informazione Pubblicitaria