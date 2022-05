Se vi piacciono le attività all’aria aperta, e cercato uno smartwatch che sia in grado di resistere ai maltrattamenti, alla pioggia e allo sporco, quello che possiamo tranquillamente chiamare rugged watch, allora oggi abbiamo l’offerta che fa per voi.

Offerto da TomTop, noto store online, a meno di 10 euro IVA e spedizione incluse, è un dispositivo dal design importante, che ricorda quello di alcuni orologi digitali degli anni 80-90, ricco però di funzioni intelligenti evolute.

FD68S, massiccio e completo

Il corpo dello smartwatch è realizzato con un sapiente mix tra plastica e metallo, con lo schermo da 1,44 pollici protetto da un vetro temperato resistente ai graffi e all’usura, ideale quindi per l’uso quotidiano anche dai più distratti. Non manca la certificazione IP67 che vi permetterà di utilizzarlo anche sotto la pioggia, quando fate sport o mente vi lavate le mani, senza temere di danneggiarlo.

Pur avendo un prezzo contenuto è ricco di funzioni a partire dal monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale, sempre visibile sullo schermo. Permette di tracciare tre diverse modalità sportive, corsa, salto della corda e addominali oltre a fornire le classiche informazioni legate al fitness, come i passi percorsi e la qualità del sonno.

Grazie alla possibilità di collegamento con lo smartphone è possibile utilizzare lo smartwatch per scattare foto o registrare video, ma anche per ricevere notifiche e promemoria. E per mantenere uno stile di vita più salutare è possibile ricevere promemoria per la sedentarietà e per ricordarsi di bere regolarmente, molto importante soprattutto in estate.

Lo smartwatch FD68S non richiede un cavo specifico per la ricarica della batteria, visto che integra un connettore USB-A nel cinturino, così da poterlo collegare a un PC, un caricabatterie o una presa USB a muro. Quattro i colori tra cui scegliere, tutti con cinturino in morbido silicone: Girl Fan Pink, Crimson Red, Navy Gray e Gun Black.

Potete acquistare FD68S su TomTop a 8,59 euro

Informazione Pubblicitaria