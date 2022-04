Google, come è solita fare, è sempre al lavoro nel testare funzioni che possano rifinire l’esperienza d’uso di Chrome OS al fine di colmare sempre di più il gap con Windows e macOS. Questa volta, sembrerebbe che nell’ultima release di Chrome OS Canary si nasconda una comoda funzione per fissare in alto le finestre flottanti al fine di tenerle sempre accessibili andando ad arricchire la gestione del multitasking del sistema operativo.

Chrome OS: in arrivo un multitasking più completo

Attualmente, infatti, Chrome OS consente di creare e interagire con le finestre flottanti ma senza poterle pinnare (tenere in primo piano) finendo dunque per venire spostate in secondo piano ogni qualvolta si decida di interagire o aprire un’altra finestra.

La funzione è nascosta nei flag di sistema a cui è possibile accedere digitando la seguente stringa: chrome:flags#cros-labs-float-window nell’omnibox di Canary.

L’attivazione è molto intuitiva: a sinistra delle canoniche icone di gestione di una finestra apparirà quella per fissare la finestra stessa. I casi d’uso possibili sono pressoché infiniti come, ad esempio, fissare in alto l’applicazione della calcolatrice insieme a un foglio di calcolo o quella di una videochiamata mentre si continua ad usare il Chromebook.

La funzione è indubbiamente molto utile in una miriade di situazioni consentendo, di fatto, una maggiore flessibilità rispetto al classico multitasking da computer. Peraltro, è possibile richiamare l’opzione attraverso la scorciatoia da tastiera composta dai tasti Launcher + Alt + F.

L’aggiornamento è attualmente disponibile solo sull’ultima versione di Chrome OS Canary dunque ci sarà da aspettare prima che possa raggiungere il canale stabile ma vi aggiorneremo qualora dovessero esserci ulteriori informazioni.

Potrebbe interessarti anche: Ecco Google Pixel Watch e il suo cinturino in altre foto dal vivo