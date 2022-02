Su Unieuro è disponibile la nuova promo flash LG TV Days. Si tratta di una nuova serie di offerte che, fino a domani 13 febbraio, permetternno agli utenti di acquistare un TV LG a prezzo scontato. La nuova tornata di offerte si concentra in particolare sui modelli della gamma 2021 dei TV della casa coreana con sconti dedicati ai sempre apprezzatissimi LG OLED oltre che agli LG NanoCell ed agli LG UHD. Tutte le promozioni sono disponibili direttamente online con consegna gratuita. Vediamo i dettagli completi:

TV LG in offerta con la nuova promo di Unieuro

Le nuove offerte LG TV Days di Unieuro mettono a disposizione degli utenti diverse promozioni da non perdere con sconti fino al 43% sulla gamma TV 2021 di LG. Le occasioni per portare a casa un TV di ottima qualità ad un prezzo scontato non mancano di certo. La nuova serie di promozioni è a tempo limitato, in quanto gli sconti termineranno il prossimo 13 febbraio. Su tutti i TV in promozione c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita.

Tra le offerte più interessanti segnaliamo uno sconto del 41% dedicato al TV LG 55UP78006LB. Si tratta di un modello con display da 55 pollici e risoluzione 4K Ultra HD che viene proposto al prezzo scontato di 499,90 euro invece di 849 euro. Per chi è in cerca di un modello più compatto c’è il TV LG 43UP75006LF con diagonale di 43 pollici e risoluzione 4K Ultra HD che viene proposto al prezzo di 379,90 euro invece di 529 euro, con uno sconto del 28%.

Da segnalare anche l’ottima offerta dedicata al modello LG 65UP75006LF. Si tratta della soluzione giusta per chi ha bisogno di un TV economico ma di ottima qualità con diagonale molto ampia. Questo modello ha una diagonale da 65 pollici con pannello con risoluzione 4K. Il prezzo scontato è di appena 539,90 euro con un taglio del 43% rispetto al prezzo di listino.

Le offerte LG TV Days includono, però, anche TV di fascia più alta. Molto interessante, ad esempio, è lo sconto sul modello LG OLED OLED48C15LA con display OLED da 48 pollici e risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello viene proposto ad un prezzo di 1.199 euro con uno sconto del 36% rispetto al prezzo di listino di 1898 euro. Tra gli OLED economici c’è in offerta LG OLED48A16LA da 48 pollici proposto a 899 euro con il 40% di sconto rispetto al listino di 1.499 euro.

Tra i TV OLED in sconto troviamo anche LG OLED OLED55C15LA da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD che viene proposto al prezzo di 1.349 euro invece di 1899 euro, con uno sconto del 28%. Sconti anche per i TV di fascia più alta. In promozione, ad esempio, c’è l’ottimo LG OLED evo OLED55G16LA nella variante da 55 pollici con pannello 4K Ultra HD. Questo TV viene proposto a 1.799 euro con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino di 2.299 euro.

I prodotti indicati in precedenza sono solo una selezione dei vari TV LG in offerta in occasione delle promozioni LG TV Days. Fino a domani 13 febbraio c’è la possibilità di acquistare, grazie alle offerte Unieuro, un TV LG a prezzo fortemente scontato. Come abbiamo visto, le occasioni per un ottimo affare non mancato di certo. Per l’elenco completo dei prodotti in sconto e per sfruttare una delle promozioni in corso è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Ricordiamo che su tutti i TV in sconto c’è la possibilità di beneficiare della consegna gratuita ed è anche possibile proteggere l’acquisto con un servizio d’assistenza aggiuntiva di 36 mesi. Per il pagamento è possibile utilizzare una qualsiasi carta di credito, di debito o prepagata oppure il proprio account PayPal. Ecco il link a tutte le offerte della serie LG TV Days di Unieuro:

Scopri le promozioni degli LG TV Days di Unieuro