Nei giorni scorsi Huawei ha reso pubblico un brevetto che lascia intendere all’attuale studio di una soluzione per smartwatch o altri dispositivi indossabili relativa a una funzione di guida o comunque di supporto per persone affette da cecità o da gravi problemi di vista.

Smartwatch e indossabili come guida per persone non vedenti? L’idea

Il brevetto, denominato “blind guidance technology and wearable device” riferito al codice CN114002684A, è stato inserito nel database del CIP (China Intellectual Property) circa un anno e mezzo fa, il 28 luglio 2020.

Ora a distanza di diverso tempo, Huawei lo ha pubblicato rendendone pertanto note le informazioni contenute. In sostanza, e come anticipato, tale brevetto riguarda dunque una tecnologia che sarebbe di aiuto alle persone cieche o affette da gravi problemi di vista.

Come? Montando su smartwatch o dispositivi indossabili un sensore e una tecnologia di guida annessa in grado di rilevare gli ostacoli attraverso l’emissione di segnali ultrasonici e la risposta che questi ultimi rilasciano in base allo spazio circostante, rilevato a seconda dell’orientamento del dispositivo stesso.

Una tecnologia che potrebbe essere di grande aiuto se sviluppata a dovere. Ma per ora siamo solo agli inizi, difficile dire se sia destinata a sviluppo o meno.

In copertina Huawei Watch GT 2e

