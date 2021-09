La NFL ritorna su DAZN, ecco come seguire la nuova stagione

Prenderà il via alle 2.20, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, la nuova stagione della NFL, il campionato a stelle e strisce del football americano. Ad aprire le danze nella opening night saranno i campioni in carica, quei Tampa Bay Buccaneers in cui Tom Brady ha trovato nuova linfa vitale, e i Dallas Cowboys.

Come seguire la stagione NFL su DAZN

Ancora una volta sarà DAZN a seguire l’intera stagione della NFL, che culminerà il 6 febbraio 2022 con il LVI Superbowl, in programma al SoFi Stadium di Inglewood, California, casa dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers. Il commento della partita inaugurale della nuova stagione sarà affidato a Matteo Gandini e Roberto Gotta, il prologo a una stagione che vedrà, ogni settimana, almeno cinque partite trasmesse su DAZN.

Una stagione regolare dunque ricca per gli appassionati, che potranno contare su una copertura integrale della post season. Dai Wild Card Games al Superbowl, senza dimenticare il ProBowl quindi, da gennaio non mancheranno occasioni di divertimento per gli appassionati.

Dopo la gara inaugurale di giovedì notte si proseguirà domenica 12 settembre con i match tra Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills, alle 19:00 commentato da Matteo Gandini e Matteo Pella, mentre alle 22:25 sarà la volta di Cleveland Browns – Kansas City Chiefs, con il commento affidato a Federico Pasquini e Roberto Gotta.

Per i nottambuli alle 2:20 è in programma il primo Sunday Night della stagione, che vedrà di fronte Los Angeles Rams e Chicago Bears. Nella notte tra lunedì e martedì, ancora una volta alle 2:20, toccherà a Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders affrontarsi nel primo Monday Night dell’anno.

Per il quarto anno consecutivo dunque DAZN regalerà emozioni ai fan della NFL, che potranno inoltre seguire l’evolversi della stagione grazie al canale tematico NFL Network, che offre un accesso senza precedenti a tutti gli venti in programma. E con NFL RedZone potrete vedere tutti i touchdown di ogni singola giornata della regular season, per uno spettacolo assicurato.

Potete seguire l’intera stagione NFL su DAZN attivando l’abbonamento al costo di 29,99 euro al mese, utilizzando il link sottostante.

Abbonati a DAZN a 29,99 euro al mese