Il Back to school di Unieuro porta offerte e rimborsi fino a 350 euro sui pc

Il Back to school di Unieuro porta offerte e rimborsi fino a...

Unieuro, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive in tema di shopping online, ha appena attivato una nuova promozione valida sia online che in negozio: è già partito il Back to school.

L’iniziativa di Unieuro ha una data di scadenza già fissata – 9 settembre 2021 –, comprende numerose offerte su notebook, pc desktop e anche computer di casa Apple (si parte da 449 euro); ma soprattutto prevede uno meccanismo che permette di ottenere rimborsi fino a un massimo di 350 euro.

Back to school di Unieuro: come funziona

Prima di entrare nel merito delle offerte, è fondamentale andare a conoscere il meccanismo di funzionamento della promozione.

Come spiegato molto chiaramente nella pagina dedicata sul sito ufficiale di Unieuro, la promozione è attiva dal 14 agosto, proseguirà fino al 9 settembre 2021 ed è aperta a tutti coloro i quali, nel periodo indicato, acquisteranno un notebook, un 2-in-1 o un pc desktop su unieuro.it oppure presso un punto vendita fisico.

Il passaggio successivo consiste nel presentare una richiesta di rimborso sul sito Unieuro Promozioni a questo link entro un massimo di 15 giorni dalla data di acquisto del prodotto.

A questo punto, il cliente deve procedere alla spedizione del proprio dispositivo usato entro un massimo di 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta presentata.

Il gioco è fatto: entro 30 giorni dall’avvenuta convalida della richiesta, il cliente riceverà il rimborso corrispondente al valore di valutazione dell’usato.

Non è ancora arrivato il momento di vedere le offerte. Prima, infatti, ci sono alcune precisazioni fondamentali tratte dal regolamento della promozione. Unieuro dichiara che sono compatibili con la promozione:

notebook di qualsiasi marca e modello, a patto che siano funzionanti, integri, non più vecchi di cinque anni e completi di batteria e caricabatteria . Non sono compatibili i netbook, intendendo per tali i portatili con schermo inferiore ai 12,1″, generalmente privi di lettore ottico e dotati di processori Intel Atom.

e e . Non sono compatibili i netbook, intendendo per tali i portatili con schermo inferiore ai 12,1″, generalmente privi di lettore ottico e dotati di processori Intel Atom. desktop di qualsiasi marca e modello, a patto che siano funzionanti, integri, non più vecchi di cinque anni.

Il regolamento completo può essere consultato a questo link.

Offerte Back to school di Unieuro (fino al 9 settembre 2021)

Fatte tutte le necessarie premesse e precisazioni, passiamo adesso alle offerte disponibili sullo store online di Unieuro nell’ambito dell’iniziativa promozionale Back to school:

Queste e tante altre offerte sono disponibili al link sottostante:

