Unieuro fa il pieno di offerte con ben 6 volantini nel mese di giugno: mobilità, casa, Apple e altro

Il mese di giugno sarà estremamente ricco di offerte da Unieuro, con ben 6 volantini speciali con promozioni che toccano tutti i campi dell’elettronica e della tecnologia. Qui sotto li abbiamo raccolti per voi, con i link per tutti i prodotti inclusi e per sfogliarli da cima a fondo.

Il regalo è Woow!

Il primo volantino mette in palio una Woow bike o un monopattino elettrico Woow per tutti coloro i quali acquisteranno uno dei prodotti selezionati all’interno del volantino stesso. La scelta è tra moltissimi televisori, smartphone ed elettrodomestici.

Il volantino è valido fino al 24 giugno 2021, e qui sotto trovate tutti i prodotti inclusi (e sono davvero tanti).

Speciale Apple Hello Summer

Speciale Apple è un volantino dedicato ai prodotti di Cupertino, valido fino al prossimo 21 giugno 2021 e offre il finanziamento a tasso zero in 10,20 o 30 rate. Le offerte non sono estremamente interessanti ma la possibilità di rateizzare i prodotti a tasso zero va comunque presa in considerazione.

Da segnalare gli auricolari AirPods e AirPods Pro con uno sconto di quasi il 30%.

Speciale lavaggio e asciugatura

Valido fino al 29 giugno 2021, questo volantino è dedicato agli elettrodomestici per la casa, in particolare lavatrici e asciugatrici.

Da segnalare la lavatrice smart LG F4WV709S1E a 699,90€ (con uno sconto di oltre il 40%).

Speciale cura persona

Il volantino Speciale cura persona, valido fino al 20 giugno 2021, raccoglie offerte relative alla cura della persona. Rasoi, piastre, asciugacapelli e molto altro, con sconti molti interessanti.

Speciale estate

Anche questo volantino è valido fino al 20 giugno 2021 e racchiude interessanti offerte per cene all’aperto e viaggi; presenti barbecue, set per la cena e valige per i viaggi.

Speciale Brondi

L’ultimo volantino è dedicato ai prodotti Brondi ed è valido fino al 24 giugno 2021; qui sotto i prodotti inclusi.