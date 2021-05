Casio G-Shock GBA-900 ufficiale: fitness tracker resistente ed economico

Casio G-Shock GBA-900 è stato da poco ufficializzato e, con il suo classico aspetto “da G-Shock” e un connubio tra analogico e digitale, diventa all’istante il fitness tracker – chiamarlo smartwatch sarebbe esagerato – più economico dello storico brand.

Questo nuovo prodotto fa il paio con il primo smartwatch Wear OS lanciato dal produttore il mese scorso.

Casio G-Shock GBA-900: un G-Shock con qualcosa di smart

Basta una rapida occhiata per riconoscere la famiglia di appartenenza del nuovo Casio G-Shock GBA-900: l’aspetto è quello di un orologio robusto, che non teme i maltrattamenti del quotidiano ma che non passa di certo inosservato.

Casio G-Shock GBA-900 presenta dimensioni di 51,3 x 48,9 x 16,6 mm e pesa 61 g; sia la cassa che il cinturino (dotato di fibbia) sono realizzati in resina, per unire leggerezza e resistenza. La copertura del quadrante è in vetro minerale, non manca la protezione antiurto e l’orologio è impermeabile fino a 20 bar (ISO 22810).

La batteria inclusa è una CR2025 e promette un’autonomia fino a due anni.

Tra le funzioni, il produttore segnala:

Super-Auto LED Light

Bluetooth Smart – scambio di dati a basso consumo tra smartphone e orologio tramite clic sul tasto dedicato

smartphone time – se l’orologio è accoppiato allo smartphone, l’ora viene regolata in automatico

secondo fuso orario

steptracker – conteggio dei passi (con accelerometro) mostrato sullo schermo dell’orologio

lifelog Function

visualizzazione delle chiamate in entrata sullo smartphone

ricerca dello smartphone – alla pressione del tasto lo smartphone emette un segnale acustico

calendario automatico

cronometro – 1/100 sec – 24 ore

memoria lap 50

5 Timer – 1/1 sec. – 60 min. (Con ripetizione automatica)

5 allarmi giornalieri

attivazione/disattivazione del suono dei tasti

funzione di spostamento delle lancette tramite tasto dedicato per avere piena visibilità di cronometro o data

formato 12/24 ore

Casio G-Shock GBA-900: prezzo e disponibilità in Italia

Casio G-Shock GBA-900 viene proposto in quattro colorazioni al prezzo di listino di 129 euro. È già acquistabile in Italia sullo store ufficiale a questo link.