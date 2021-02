Lexar presente SL100 Pro, l’SSD esterno ideale per i content creator

Quando si parla di accessori per computer (e non solo), Lexar è sinonimo di qualità. In queste ore l’azienda presenta l’SSD esterno Lexar SL100 Pro, una unità compatta e solita ideale per i content creator.

Caratteristiche Lexar SL100 Pro

Con prestazioni pari a 1050 MB/s in scrittura e fino a 900 MB/s in lettura, Lexar SL100 Pro è ideale per i professionisti alla ricerca di un SSD rapido e scattante per trasferire video, immagini e altri contenuti multimediali. Con una scocca in alluminio spazzolato dalle dimensioni pari a 55 x 73,4 x 10,8 mm, l’SSD portatile di Lexar è ideale per essere riposto all’interno di un piccolo zainetto.

Oltre ad essere resistente a cadute e vibrazioni, Lexar SL100 Pro è munito di crittografia AES a 256 bit al fine di proteggere i file archiviati da eventuali danni. Con tagli di memoria da 500 GB e 1 TB, Lexar SL100 Pro fa affidamento alla porta USB 3.1 per trasferire in ambi i sensi file di grosse dimensioni senza perdite di tempo, mentre il supporto VPG-130 (Video Performance Guarantee) garantisce la realizzazione di streaming video a livello professionale su dispositivi compatibili.

Scheda tecnica

Velocità di lettura fino a 525 MB/s;

stile elegante con finitura in alluminio spazzolato;

design resistente a temperature estreme e alle vibrazioni;

sicurezza con crittografia AES a 256 bit per proteggere i file;

garanzia di tre anni.

Prezzo e disponibilità Lexar SL100 Pro

L’SSD esterno Lexar SL100 Pro è immediatamente disponibile nei tagli da 500 GB e 1 TB a rispettivamente a 179,90 euro e 299,90 euro. Se siete interessati al prodotto, potete acquistarli fin da subito ai seguenti link sottostanti ad un prezzo più economico.

Acquista Lexar SL100 Pro 500 GB | Acquista Lexar SL100 Pro 1 TB