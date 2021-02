Le migliori offerte di Euronics su smartphone, tablet, Chromebook e non solo

Tornano le offerte Euronics con un gran numero di promozioni per quanto riguarda tante categorie di prodotto differenti, tra cui smartphone, wearable, tablet, Chromebook, notebook e non solo. La maggior parte dei prodotti in sconto sono disponibili fino al 17 o 18 febbraio, pertanto vi raccomandiamo di controllare con attenzione la data di scadenza delle offerte e di procedere rapidamente all’acquisto di un eventuale prodotto di vostro interesse prima che vada esaurito.

Offerte Euronics: smartphone

Xiaomi Mi 10T Lite 5G 6 + 128 GB (Atlantic Blue, Rose Gold, Pearl Grey), a 299 euro invece di 349 euro con il 14,33% di sconto.

Offerte Euronics: wearable

Xiaomi Mi Band 5, a 34,90 euro invece di 39,90 euro con il 12,53% di sconto.

Offerte Euronics: tablet

Offerte Euronics: Chromebook

Offerte Euronics: notebook

Acer Aspire 3, a 449 euro invece di 499 euro con il 10,02% di sconto;

invece di 499 euro con il 10,02% di sconto; HP 14S-FQ0029 Snowflake White, a 299 euro.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere i migliori sconti sul mondo hi-tech.

Clicca per accedere a tutte le promozioni