Da MediaWorld arriva il volantino “La casa per me”, valido fino al 25 febbraio

Da MediaWorld arriva il volantino "La casa per me", valido fino al...

Da MediaWorld è appena arrivato il volantino La casa per me: da oggi e fino al 25 febbraio online e in negozio è possibile acquistare una selezione di elettrodomestici e accessori per la casa, anche a tasso zero, in modo da rendere per gli utenti molto più semplice l’acquisto di prodotti costosi.

Le offerte “La casa per me” di MediaWorld

Proseguendo nella scelta di rinunciare a un vero e proprio volantino, MediaWorld continua a potenziare il proprio e-store e propone ogni giorno tante nuove offerte su taluni elettrodomestici: lavatrici, asciugatrici, frigoriferi e forni per la cucina. Sono presenti però anche climatizzatori, purificatori d’aria e accessori per la cura della persona (piastre per capelli, ecc.), a cui si aggiungono prodotti smart per la pulizia, come robot aspirapolvere.

I prodotti d’elettronica in promozione da oggi su MediaWorld non sono affatto pochi, per cui il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata, dove potete trovare anche alcuni piccoli e grandi elettrodomestici per la vostra casa. Allora c’è qualcosa per cui vale la pena mettere mano al portafogli?