Da Comet il Natale è “Sottocosto”: ecco le migliori offerte del nuovo volantino

Da Comet – questa è la promessa – arriva il Natale Sottocosto: ecco il nome del nuovo volantino della famosa catena di elettronica che include, proprio in vista delle festività natalizie, sconti fino a 500 euro su davvero tanti prodotti, come smart TV, stampanti, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Comet su prodotti tech

Il volantino di Comet, valido anche online fino al 24 dicembre 2020, include un’ampia selezione di smartphone Android, su cui ci saranno sconti fino al 60% sul prezzo di listino, nonché la possibilità di chiedere un finanziamento in 20 rate a tasso zero (TAN 0%, Taeg 0%). Gli smartphone non sono però, come abbiamo già anticipato, gli unici prodotti in super offerta, per cui abbiamo deciso di raccogliere di seguito anche le migliori offerte anche su TV, fotocamere, notebook e wearable.

Smartphone

OPPO A91 a 229 euro

a 229 euro VIVO Y20S a 149 euro

a 149 euro Xiaomi Mi 10T a 399 euro

a 399 euro Xiaomi Mi 10T Lite a 289 euro

a 289 euro Samsung Galaxy A51 a 249 euro

a 249 euro Apple iPhone 11 128GB a 679 euro

Notebook e tablet

Samsung Galaxy Tab A7 a 249 euro

a 249 euro Huawei Matepad T10 LTE a 149 euro

a 149 euro Lenovo Notebook Ideapad 3 a 629 euro

a 629 euro HP Notebook 15S-FQ1017NL a 549 euro

Smart TV e smartwatch

Garmin Vivoactive 3 a 139 euro

a 139 euro LG Smart TV 50″ 50UN70006 a 339 euro

a 339 euro Samsung Galaxy Watch Active 2 a 189 euro

a 189 euro Samsung Smart TV CrystalUHD 65″ a 579 euro

È evidente che i dispositivi Android non godono – se si tiene contro dello street price – di offerte eccezionali, ma questa di Comet potrebbe anche rappresentare l’occasione giusta per fare, magari pagandolo a rate, un bel regalo di Natale. In ogni caso, potete visionare il volantino completo a questo indirizzo.