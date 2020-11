Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+ sono disponibili all'acquisto in Italia

Le vendite dei Chromebook hanno ufficialmente preso il volo, merito soprattutto dell’ottima capacità di Chrome OS di garantire un’ottima esperienza utente durante l’utilizzo di queste macchine spesso leggere, compatte e dalla lunga autonomia, così tanto richieste durante questi mesi in cui lo smart working e la didattica a distanza sono ormai diventati la prassi per milioni di persone.

Pronti all’acquisto sul sito di Samsung

Fra le tante aziende impegnate nello sviluppo di questi prodotti, Samsung rappresenta una delle realtà che non è possibile trascurare ed in queste ore annuncia l’arrivo in Italia di Samsung Chromebook 4 e Samsung Chromebook 4+ rispettivamente a 359,90 euro e 409,90 euro.

Idealmente identici sotto tanti punti di vista, i due modelli si differenziano per quanto riguarda la diagonale del display e la sua risoluzione. Se, infatti, Samsung Chromebook 4 si affida ad un pannello LED anti-riflesso da 11,6 pollici a risoluzione HD, il modello Samsung Chromebook 4+ arriva invece a 15,6 pollici a risoluzione Full HD.

Con una scocca robusta e resistente e conforme allo standard Mil-STD-810, entrambi i Chromebook garantiscono all’utente di utilizzare i computer senza temere il contatto con la polvere oppure l’utilizzo in condizioni estreme. L’hardware vede per entrambi la presenza del processore Intel Celeron N4000 con la GPU integrata Intel UHD Graphics 600, 4 GB di RAM, 64 GB di storage espandibile, Wi-Fi, Bluetooth, porte USB Type-C ed una batteria in grado di offrire 12.5 ore su Chromebook 4 e 10.5 ore su Chromebook 4+.

Scheda tecnica Samsung Chromebook 4

Sistema operativo Chrome OS;

processore Intel Celeron N4000;

GPU Intel UHD Graphics 600;

RAM da 4 GB;

storage interno da 64 GB in formato eMMC;

display da 11.6 pollici a risoluzione HD da 1366 x 768 pixel;

altoparlanti stereo, microfono e fotocamera HD a 720p;

connettività Bluetooth, Wi-Fi, 1 porta USB Type-C, 1 porta USB 3.0, supporto micro SD, jack audio da 3.5 mm;

batteria da 39 Wh con caricabatterie da 45 W;

dimensioni 287.9 x 202.3 x 16.7 mm;

peso pari a 1.18 kg.

Scheda tecnica Samsung Chromebook 4+

Sistema operativo Chrome OS;

processore Intel Celeron N4000;

GPU Intel UHD Graphics 600;

RAM da 4 GB;

storage interno da 64 GB in formato eMMC;

display da 15.6 pollici a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel;

altoparlanti stereo, microfono e fotocamera HD a 720p;

connettività Bluetooth, Wi-Fi, 2 porte USB Type-C, 1 porta USB 3.0, supporto micro SD, jack audio da 3.5 mm;

batteria da 39 Wh con caricabatterie da 45 W;

dimensioni 359.7 x 244.9 x 16.5 mm;

peso pari a 1.7 kg.

Se siete interessati ai nuovi Chromebook di Samsung, potete acquistarli direttamente a questo link dello shop ufficiale:

Acquista Samsung Chromebook 4 e Chromebook 4+