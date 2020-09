Quest’oggi, 28 settembre 2020, Vodafone svela le nuove offerte FWA per la casa: Vodafone Casa Wireless New e Vodafone Casa Wireless New+. Le due offerte prendono il posto della vecchia proposta Vodafone Casa Wireless in cui la principale novità risiede nel supporto alla componente telefonica per il servizio voce e la possibilità di mantenere il numero fisso (previsto anche in portabilità).

Vodafone Casa Wireless New in dettaglio

La nuova offerte di Vodafone è composta nel seguente modo:

Vodafone Casa Wireless New: a 24,90 euro al mese con chiamate a consumo e navigazione internet tramite FWA a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload con modem incluso;

Vodafone Casa Wireless New+: a 29,90 al mese (in promozione) con chiamate illimitate verso fissi e numeri mobili nazionali e navigazione internet FWA a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload con modem incluso;

Vodafone Casa Wireless New+ Incluso: in sconto a 24,90 euro al mese per chi è già cliente Vodafone e include le stesse caratteristiche del pacchetto Casa Wireless New+.

Per tutte le offerte svelate quest’oggi da Vodafone è previsto il contributo di attivazione di 6 euro al mese per i primi 24 mesi. L’operatore rosso permette di aggiungere l’opzione Fissi Internazionali – con 5 euro in più al mese è possibile effettuare chiamate illimitate verso numeri fissi internazionali -, mentre termina la promozione con Amazon Prime in omaggio per 6 mesi. Al suo posto sbarca invece Vodafone TV con cui è altrettanto possibile ottenere Amazon Prime gratis per 6 mesi.

Modem FWA per interno o esterno

Per quanto riguarda invece il modem FWA incluso nelle offerte Vodafone Casa Wireless New, è possibile scegliere un modello per interni e uno per esterni. La scelta di questo o quell’altro modem dipende esclusivamente dall’esito della verifica di copertura da parte dei tecnici Vodafone ed ha i seguenti prezzi:

72 euro per il modem FWA da interno;

96 euro per il modem FWA da esterno.

I clienti potranno saldare l’intero costo del modem nella prima fattura oppure scegliere la rateizzazione pari a 3 o 4 al mese, rispettivamente. In questo modo il costo complessivo aggiornato delle offerte diventa il seguente: