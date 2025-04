È imponente, muscolosa, scenografica… ma soprattutto, questa volta completamente legale in Italia. La nuova Fiido Titan 2025 si presenta come l’evoluzione conforme del modello 2024, mantenendo tutta l’anima da “carro armato” su due ruote ma con un cuore addomesticato: motore da 250W, velocità massima 25 km/h, nessun acceleratore fisso. In pratica, tutto quello che serve per circolare in città senza rischi o multe, ma con un look da vera off-road.

Video recensione Fiido Titan 2025

Design e qualità costruttiva

La prima cosa che colpisce della Titan 2025 è l’aspetto. Non è una semplice bici elettrica: sembra un SUV su due ruote. Il telaio in alluminio è massiccio, ben saldato, con tutto il passaggio dei cavi integrato e diversi fori filettati per l’aggiunta di accessori sulla parte posteriore e anteriore nel cannotto sterzo. Dietro è possibile installare un rack per ampliare il pacco batterie, ma volendo è possibile sfruttare il portapacchi saldato con il telaio per trasportare grossi carichi (in totale fino a 200 Kg, compreso il rider).

Protagoniste della scena sono le ruote FAT da 26” (4 pollici di larghezza) con cerchi a sei razze in alluminio, l’aspetto generale è solido, robusto, pronto a tutto. Niente ammortizzazione posteriore, ma anteriormente una forcella con 60 mm di escursione regolabile e bloccabile, più che sufficiente per uso urbano e sterrati leggeri. C’è anche da considerare che con tutto quel volume di aria sarà sufficiente giocare un po’ con le pressioni per ottenere ulteriore comfort sui terreni accidentati. La batteria da 696 Wh è integrata nel tubo verticale, ben protetta, e il design generale è pulito e curato. Anche dettagli come il carter sulla serie sterzo e il computerino integrato nel manubrio fanno capire che qui non si è badato solo alla sostanza, ma anche allo stile.

In tutto ciò il peso sale inevitabilmente fino a oltre 37 Kg, questo rende la bici piuttosto scomoda da movimentare quando non siete alla guida. Sicuramente inadatta per essere trasportata per rampe di scale o sollevata, tenete conto.

Componenti

Quando si parla di componentistica, la Fiido Titan 2025 non delude: il cuore pulsante è un motore posteriore da 250W nominali, perfettamente in linea con le normative europee, abbinato a un precisissimo sensore di coppia Mivice S200 integrato nel movimento centrale.

Il sistema frenante è adeguato alla mole del mezzo e si affida ad una coppia di freni a disco idraulici a quattro pistoncini, con dischi da ben 203 mm. Tradotto: potete fermare questa bici da quasi 40 kg anche in discesa e a pieno carico senza preoccupazioni, è una dotazione che si vede raramente in questa fascia di prezzo, soprattutto su modelli pensati per l’uso urbano e misto. Il cambio, pur non appartenendo a un brand blasonato, è un’unità a nove rapporti che si comporta sorprendentemente bene. Gli innesti sono precisi, i rapporti ben distribuiti e, soprattutto, adatti a gestire senza fatica le salite o i tratti dove serve agilità in più, considerando il peso importante della bici.

Molto curata anche la parte elettronica: Il cockpit ha un display integrato direttamente nell’attacco manubrio, che mostra tutte le informazioni principali. In più, c’è un controller laterale aggiuntivo, comodo per variare i livelli di assistenza, accendere e spegnere i fari, suonare il clacson e cambiare schermata senza staccare le mani dal manubrio. La bici vi arriverà con parafanghi, sella molto larga e comoda e un completo sistema di luci: davanti un potente LED ad alta intensità, gestibile dal manubrio, e dietro un fanale con luce di stop attiva, che si accende in frenata. Anche qui, non solo estetica, ma attenzione concreta alla sicurezza e praticità d’uso.

Attenzione all’acceleratore

È presente un acceleratore, perché la bici viene venduta non solo in Italia ma anche in altri paesi dove è legale utilizzarlo. La bici di fabbrica è impostata con un limite da 6 Km/h, funge quindi da aiuto alla spinta quando non siamo a bordo, esattamente come le varie modalità “walk” che aiutano a muovere la bici. Tenendo premuto il tasto “freccia giù”, è possibile variare la mappatura della centralina sbloccando di fatto tutti i limiti e rendendo la bici NON UTILIZZABILE su strada pubblica : in questa modalità l’acceleratore spinge la bici fino a oltre 35 Km/h e soprattutto la spinge senza dover pedalare.

La bici vi arriverà a casa in una configurazione pienamente legale, con l’acceleratore presente ma limitato alla funzione “walk”, potete quindi utilizzarla senza preoccupazioni, tuttavia, c’è anche la possibilità di rimuovere fisicamente l’acceleratore dal manubrio e scollegarlo dalla centralina. È un’operazione che vi porterà via non più di 5 minuti e vi darà una tranquillità in più in caso di incidente, dove risulterebbe forse complicato dimostrare che la bici era impostata su una mappa “legale”, con acceleratore limitato.

Esperienza d’uso

Una volta saliti in sella alla Fiido Titan 2025, ci si rende conto subito che tutta quella massa è ben distribuita e gestita con intelligenza. La bici si comporta sorprendentemente bene anche in ambito urbano, risultando più agile di quanto ci si aspetterebbe guardandola da ferma. Il merito è di un’ottima progettazione ciclistica e di un telaio che, pur essendo massiccio, riesce a trasmettere una sensazione di controllo e padronanza del mezzo.

La vera differenza però la fa il sensore di coppia, che è preciso, rapido nella risposta e rende la pedalata naturale e progressiva. In modalità Eco si nota subito che serve un po’ più di spinta, soprattutto in salita, ma è anche quella che garantisce l’autonomia più elevata – fino a 115 km dichiarati con un uso molto parco del motore. Salendo di livello assistenza, si passa a modalità sempre più brillanti: la “turbo” spinge con vigore e già basta per affrontare pendenze importanti, ma se vi trovate su una salita impegnativa o volete un colpo di reni in più, c’è anche la modalità Rocket, una sorta di boost extra che si attiva tenendo premuto il tasto inferiore del computerino. L’autonomia chiaramente risentirà del livello di assistenza utilizzato, verso le modalità “sport” e “turbo” si scende sui 50-70 Km a seconda del percorso che andrete ad affrontare.

A proposito di autonomia Fiido propone anche un kit di 2 batterie aggiuntive con il relativo rack per agganciarle ai lati del portapacchi, costano 349 Euro ma permettono di raggiungere circa 350 Km in modalità Eco.

La posizione di guida è comoda, quasi rilassata. La sella è ampia e morbida, perfettamente in linea con lo stile SUV della bici, e il manubrio largo offre una buona leva anche nei cambi di direzione più stretti. In città si viaggia su un vero cuscino d’aria, merito delle ruote FAT che, abbinate a una pressione più bassa, riescono ad assorbire vibrazioni, buche e binari con una facilità sorprendente. La forcella da 60 mm non fa miracoli, ma è bloccabile quando serve e si adatta bene anche ai terreni fuoristrada.

Parlando proprio di terreni misti, la Titan si è comportata piuttosto bene: non è una mountain bike, ma grazie alla trazione posteriore, al grip delle gomme larghe e alla risposta pronta del motore, si riesce ad affrontare con disinvoltura strade bianche, sentieri leggeri e ghiaia. Certo, quando la pendenza aumenta serve comunque l’aiuto delle gambe – qui il peso si fa sentire – ma l’equilibrio tra pedalata assistita e sforzo fisico è ben tarato.

Da buona bici elettrica moderna abbiamo il Bluetooth integrato e la possibilità di installare un’app dedicata con cui controllare alcuni parametri come i livelli di assistenza, funzione acceleratore e soprattutto impostare un blocco/sblocco con password, in modo che la bici non possa accendersi se non con l’inserimento di un pin dall’app.

Considerazioni finali

Siamo alle battute finali della recensione della Fiido Titan 2025, proposta a 1699 Euro di listino sul sito ufficiale Fiido. Complessivamente il nostro giudizio è positivo, si tratta chiaramente una bici non per tutti, grande e pesante ma davvero goduriosa e comoda per muoversi in città in piena sicurezza. Di bici “carrarmato” ce ne sono parecchie in circolazione, basta farsi un giro nelle nostre città intorno agli orari di pranzo e cena, ma sono quasi tutte non conformi per la circolazione nel nostro paese. La Fiido Titan è una risposta seria e sensata per chi punta ad una bici FAT completamente conforme alla legge.

Pro: Telaio e ruote robusti



Sensore di coppia efficace



Lunga autonomia con estensione batterie Contro: Dischi freno fin troppo grandi e propensi a piegarsi



Peso notevole