Dopo aver provato la N1 Pro, top di gamma della linea Map Four di casa Engwe, è oggi il turno della sorellina Engwe N1 Air. Una bici elettrica da città che conserva intatta la volontà di proporre un mezzo di qualità superiore, con un telaio in carbonio Toray e finiture di fascia alta, con però un occhio di riguardo per il posizionamento accessibile e conveniente. La Engwe N1 Air è una bici progettata bene, pensata e realizzata per muoversi in agilità nell’ambiente urbano, che va a confermare ancora una volta l’evoluzione importante che sta vivendo la casa asiatica negli ultimi anni, diventata ormai un riferimento con i suoi prodotti. In questa recensione andiamo a scoprire tutti i dettagli, pro e contro della nuova due ruote per la città.

Qualità costruttiva e design

La Engwe N1 Air si presente molto bene, ha un design classico con tubo orizzontale alto ma esiste anche una versione “step-through” per chi desidera un accesso semplificato. In entrambi i casi le finiture sono di ottimo livello, il design filante è studiato in ogni dettaglio, con passaggio cavi integrato nel telaio e una costruzione monoscocca in fibra di carbonio Toray, pensate che il solo telaio ha un peso di appena 1,28 Kg. La forcella anteriore è in alluminio ma bisogna proprio picchiettarla per rendersene conto, perché esteticamente è indistinguibile dal resto del telaio in carbonio.

Curiosità Engwe utilizza le fibre di carbonio Toray, fornite dal leader giapponese per la manifattura di questo materiale. Alla stessa azienda si affidano i nomi più importanti del mercato occidentale di biciclette. Il processo di “molding”, cioè la lavorazione che consente di ottenere un telaio a partire dalle fibre di carbonio, è invece affidato ad un’azienda cinese molto importante nelle produzioni “OEM” di telai e componenti per il settore delle bici, che si avvale delle tecniche più moderne per lo stampaggio.

A differenza della versione Pro, il tubo piantone è presente e può ospitare reggisella tradizionali, in modo da garantire una maggior escursione della seduta e rendere adatta la bici per utilizzatori di stature elevate. Il sottoscritto è alto 1,80 m, crediamo che non ci siano problemi almeno fino a 1,90 m di altezza. Inoltre è presente un manubrio con pipa regolabile su diverse angolazioni, in modo da alzare ulteriormente l’appoggio delle mani se è necessario.

La verniciatura a 4 strati è bellissima, solida e duratura, viene proposta in colorazione grigio scuro opaco e verde opaco.

Componenti

La Engwe N1 Air arriva in un unico allestimento con una buona componentistica e qualche rinuncia rispetto alla versione Pro. In particolare il motore è posteriore integrato nel mozzo, si tratta di un MIVICE M070 con potenza nominale continua di 250 Watt e una coppia di 40 Nm. Nel movimento centrale è invece integrato un sensore di coppia che legge la forza impressa dall’utente sui pedali e regola di conseguenza l’erogazione di energia. La batteria è un’unità di Samsung da 360 W/h.

La trasmissione è affidata ad un cambio Shimano Turney a 7 rapporti con mono corona anteriore, le ruote sono in alluminio a 36 raggi (molto robuste) con una gommatura Chao Yang 700x42C Hyppo Skin (un’ottimo copertone sia per la città che per il trekking). L’impianto frenante si affida a due freni a disco meccanici con dischi da 160 mm, di certo il compromesso tecnico maggiore che bisogna accettare su queste Engwe N1 Air. Troviamo poi un faretto anteriore, faro posteriore con pannello solare ad accensione automatica, parafanghi, paracatena in plastica, cavalletto, campanellino meccanico e una comoda sella sella.

Antifurto integrato

Merita un capitolo a parte il sistema di antifurto integrato: la bici è dotata di un modulo GPS e di una SIM (attiva a vita), grazie ai quali è sempre in grado di comunicare la propria posizione sull’app dedicata. Grazie al sistema Smart Lock proprietario di Engwe, è possibile bloccare e sbloccare la bici da remoto, impostare una password di sblocco da inserire sul telefono, impostare uno sblocco automatico quando ci si avvicina con telefono associato in tasca e determinare un’area di Geofencing, cioè un’area sicura dove è possibile utilizzare la bici, al di fuori della quale l’antifurto si aziona automaticamente, oppure un’area di restrizione entro la quale non si può procedere. Non manca poi un cicalino integrato che possiamo attivare perché emetta un allarme quando la bici viene mossa mentre l’antifurto è inserito.

La differenza principale con il modello “Pro” è nell’assenza di un blocco meccanico sulla ruota posteriore. In questo caso troviamo solo la centralina dedicata posizionata sul tubo orizzontale e le varie funzioni smart dell’app. Manca quindi un deterrente in più, ma in questi casi la cosa più importante è avere accesso ad una localizzazione e questa è sempre garantita dal GPS integrato nel telaio e non rimovibile facilmente.

Come si guida

Utilizzando la Engwe N1 Air senza assistenza elettrica si ha la sensazione di guidare una normalissima bici, leggera e comoda. Il merito di tutto ciò è nell’ottima progettazione del telaio, con geometrie che riescono a trasmettere efficacemente la forza di spinta dai pedali all’asfalto, un telaio leggerissimo e una buona ciclistica data da ruote e trasmissione di buon livello.

L’altro aspetto davvero convincente è la parte elettrica: non ci aspettavamo un’erogazione così naturale e precisa da parte del motore posteriore. L’unità MIVICE non è un mostro di potenza (la coppia è relativamente ridotta) ma il sensore di coppia lavora perfettamente e nei 5 livelli di assistenza si potrà sfruttare un aiuto sempre graduale e naturale, sprintoso nei “PAS” 4 e 5, e ben sostenuto anche nei primi livelli. La ciclistica così valida aiuta anche il motore, con una bici così leggera e pedalabile basta veramente poco per arrivare ai 25 Km/h in cui l’assistenza si staccherà secondo normativa.

Come detto poc’anzi i freni sono il compromesso maggiore, fanno il loro lavoro ma stonano sicuramente nell’insieme di una bici di questa qualità. Fare un upgrade ad un sistema idraulico è un’operazione fattibile senza grossi investimenti, ma li avremmo graditi anche nella configurazione di base. Molto bene le ruote e le gomme, comodo il manubrio con manopole allargate per migliorare il comfort, mentre l’assenza di un faretto integrato è una rinuncia su cui si può tranquillamente chiudere un occhio. Il cambio Shimano è affidabile e collaudato, come per la N1 Pro i 7 pignoni sono un po’ lunghi per l’utilizzo in salita mentre sono ottimi per la pianura e la città. Nel caso comunque anche questo è un componente “migliorabile” senza grossi investimenti: se siete interessati potremmo consigliarvi questa combo e con meno di 70 Euro potrete montare un sistema praticamente definitivo per ogni utilizzo, robusto e affidabile.

App e funzioni extra

Engwe ha sviluppato un’app completa per la gestione della N1 Pro, come ci si aspetterebbe da una moderna e-bike. Installabile su dispositivi Android e iOS, l’app offre una serie di opzioni di personalizzazione e funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di guida.

Nella schermata principale (“Ebike”), è possibile regolare i livelli di assistenza, controllare la carica residua espressa in percentuale (mentre sul display a manubrio viene mostrata tramite cinque tacche), attivare o disattivare il sistema di antifurto, e gestire il faro anteriore. È inoltre possibile far suonare l’allarme, localizzare la bici tramite GPS e consultare le statistiche di utilizzo, tra cui durata totale di utilizzo, distanza percorsa, velocità massima, velocità media e cadenza massima.

Nella sezione “Home”, l’app fornisce informazioni aggiornate sulle condizioni meteo locali e mostra dati di utilizzo come la quantità di CO2 risparmiata utilizzando la bici invece dell’auto, insieme a riepiloghi settimanali, mensili e annuali delle attività di guida.

Infine, nella pagina “Record”, è possibile impostare una destinazione e avviare una sessione di pedalata, ricevendo le indicazioni direttamente sul display a manubrio sotto forma di frecce direzionali. Il sistema di navigazione è ben ottimizzato e predilige percorsi ciclabili, strade secondarie o a basso traffico per garantire una guida più sicura e scorrevole.

Autonomia e ricarica

La batteria integrata (rimovibile e assicurata da una chiave) da 360 Wh permette di rimanere in sella per una settantina di km in città, una buona autonomia in considerazione di una capacità della batteria non così grande. Il discorso anche qui è sempre lo stesso: quando una bici è ben progettata fin dalle basi allora tutto il sistema ne guadagna a cascata, l’impegno del motore sarà ridotto e l’autonomia elevata.

Comodissima la ricarica rapida che in 1 ora e mezza carica completamente la batteria, merito del generoso alimentatore fornito in confezione. Una chicca è la possibilità di regolare l’intensità di carica dall’applicazione dedicata, in modo da non sottoporre a stress eccessivo la batteria quando non è necessario.

Prezzo e considerazioni finali

La Engwe Map Four N1 Air viene proposta ad un listino di 1499 Euro, in questo periodo però è scontata di 100 Euro, inoltre è possibile sfruttare ulteriori codici sconto per abbassare il prezzo, li trovate nel box a fondo articolo.

Il nostro giudizio complessivo è ovviamente positivo, la bici funziona alla grande risultando una scelta molto sensata per gli spostamenti urbani nel rapporto qualità prezzo.

Pro: Telaio in carbonio di qualità



Antifurto integrato e funzioni smart



Assistenza molto precisa



Ricarica rapida



Rapporto qualità prezzo Contro: Freni a disco meccanici



Il cambio e i rapporti potrebbero essere migliori