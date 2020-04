Da Youpin, la piattaforma di Xiaomi dedicata ai progetti di crowdfunding, arriva un nuovo interessante prodotto: stiamo parlando di Yimu Smart Instant Hot Water Dispenser/Purifier.

Si tratta di un distributore intelligente di acqua calda istantaneo che sulla piattaforma di Youpin viene proposto nella versione standard a 1.499 yuan, pari al cambio a circa 194 euro.

Le caratteristiche del distributore di acqua di Yimu su Youpin

Il dispositivo realizzato da Yimu è capace di riscaldare l’acqua in appena un secondo e la sua temperatura può anche essere regolata in base alle esigenze dell’utente, potendo peraltro contare sul supporto ad un’apposita applicazione che permette di monitorare la qualità dell’acqua in tempo reale.

Inoltre il distributore smart di Yimu è anche un purificatore di acqua e usa a tal fine un sistema di filtrazione a osmosi inversa a cinque livelli a tre strati, con sterilizzazione a raggi ultravioletti UVC profondi per garantire che l’acqua sia fresca (con tasso di sterilizzazione al 99,9%, in grado di inibire la crescita di batteri nel serbatoio dell’acqua e bloccare l’inquinamento secondario).

Yimu Smart Instant Hot Water Dispenser/Purifier sarà disponibile nelle colorazioni Deep Black e Pure White e le sue spedizioni dovrebbero partire in Cina dal 3 maggio.