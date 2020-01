I nuovi TV Smart di Samsung sono alcuni, insieme a quelli presentati da LG, dei prodotti di punta del CES 2020: nel suo primo keynote l’azienda coreana ha presentato una serie di prodotti destinati alla fascia alta del mercato.

Tra tutte le novità presentate spiccano due soluzioni: i nuovi TV flagship 8K della serie Q950 ed un prodotto molto particolare già diventato un successo in Corea del Sud, e che arriverà anche da noi in Occidente, The Sero.

Samsung TV 8K Q950

Il flagship dell’azienda è stato uno dei protagonisti assoluti del keynote di Samsung, con una risoluzione certificata 8K dietro cui si nasconde un Processore Quantum e il sistema operativo Tizen, sviluppato dalla stessa azienda.

Tutti i TV Samsung 8K di quest’anno arrivano con una moltitudine di feature avanzate:

Tap View : che consente ad uno smartphone di connettersi alla TV con un solo tap

: che consente ad uno smartphone di connettersi alla TV con un solo tap Digital Butler : che aiuta a gestire e controllare i dispositivi Wi-Fi connessi in casa

: che aiuta a gestire e controllare i dispositivi Wi-Fi connessi in casa Phone Multi-View : che abilita la visione dello schermo utente accanto alle immagini provenienti dalla TV

: che abilita la visione dello schermo utente accanto alle immagini provenienti dalla TV Assistenti digitali: sia Google Assistant che Amazon Alexa sono già integrati

Una ricca esperienza multimediale passa anche attraverso il suo comparto audio: Samsung Q950 è dotato di un sistema di altoparlanti che simula un audio surround virtuale 5.1. Ma il vero protagonista è lo schermo delo modello Q950TS, che introduce un Infinity Screen con un rapporto schermo-corpo del 99%: le cornici sono spesse meno di 2mm, il che le rende praticamente invisibili alla normale distanza da cui di solito guardiamo la TV.

Con i suoi 15 millimetri di spessore, possiamo montare il Samsung 8K Q950 a muro e vedere le immagini sospese letteralmente in aria: se poi associamo una delle potenti soundbar Samsung a questo setup, avremo tra le nostre mani la soluzione definitiva per l’intrattenimento multimediale.

Samsung The Sero





Un altro TV appartenente alla categoria Lifestyle, già un successo in Corea del Sud e che arriverà anche da noi in Occidente: The Sero. Letteralmente, in coreano, il suo nome significa “verticale”.

È uno schermo TV orientato in verticale, in tutto e per tutto come se fosse un enorme display di uno smartphone, concepito appunto per restituire la stessa esperienza di un dispositivo mobile, ma su scala più grande. Lo schermo è anche in grado di ruotare sul suo asse, consentendo di posizionarlo in una più standard posizione orizzontale.

“I consumatori oggi si aspettano TV in grado di integrarsi appieno nel loro stile di vita individuale e Samsung ne sta ridefinendo il ruolo, creando nuovi servizi digitali e progettando nuovi design per migliorare la vita delle persone” ha dichiarato Grace Dolan, Vice President of Marketing Communication di Samsung Electronics America.

Prezzi e disponibilità

Non sappiamo ancora prezzo e disponibilità dei prodotti di punta dell’azienda per il nostro mercato, ma torneremo ad aggiornarvi non appena avremo maggiori informazioni al riguardo.