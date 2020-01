Si chiama Xiaomi Mi Multifunctional Backpack 2 ed è fra i più recenti zainetti multifunzione messi in commercio da Xiaomi, fra i migliori dell’azienda in quanto a versatilità e qualità generale.

Si tratta di uno zaino dalle dimensioni medie e dalla capacità di 26 litri in grado di offrire il trasporto, in modo agevole, di un gran numero di dispositivi, ma volendo anche di indumenti e di qualsiasi altra cosa di cui si possa aver bisogno.

Ciò perché offre innumerevoli scomparti e tasche dalle dimensioni varie grazie alle quali è possibile trasportare notebook fino a 15 pollici, power bank, cavetti, macchine fotografiche, smartphone, tablet, indumenti, scarpe, accessori da bagno e qualsiasi cosa sia necessaria per un viaggio di lavoro o di piacere in modo agevole e sicuro.

Il suo punto di forza è senza dubbio la versatilità, dovuta sia alle dimensioni che alle tante possibilità offerte dalle tasche e dai vari scomparti. Prevede aperture ampie, fino a 180 gradi, per inserire ed estrarre oggetti in modo semplice, tasche nascoste e magnetiche per oggetti di valore, tasche a strappo e tasche con cerniere, tutte rigorosamente resistenti, spaziose e ben realizzate.

A ciò va assolutamente aggiunto che è ben costruito e resistente, anche nel corso del tempo, grazie agli ottimi materiali in poliestere e alle cuciture forti, è leggero, comodo, morbido al punto giusto e anche bello da vedere.







Non bisogna poi trascurare due aspetti fondamentali: Xiaomi Mi Multifunctional Backpack 2 distribuisce benissimo il peso degli oggetti al suo interno sui due spallacci, ovviamente regolabili e imbottiti, per far sì che tutto sia bilanciato e impatti poco sulla schiena, e garantisce una protezione contro i liquidi, una impermeabilità, di livello 4, il che è perfetta per proteggere l’interno dalla pioggia.

Xiaomi Mi Multifunctional Backpack 2 è acquistabile dalla Cina al prezzo di 52 euro, a cui aggiungere eventuali spese per la spedizione veloce, dal negozio TomTop a questo indirizzo qua.