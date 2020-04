Esaurite le offerte di cui vi abbiamo parlato in precedenza, valide fino al 3 aprile, oggi Trony ha pubblicato sul portale il nuovo catalogo promozionale con lo slogan “Fai l’affare”. Fino al 10 aprile sarà così possibile farsi sedurre da uno o più tra i numerosi prodotti in sconto, con la possibilità, su quelli contrassegnati, di finanziare la somma in 20 rate a tasso zero.

Le offerte Trony riguardano diverse categorie di prodotti elettronici, ma di seguito vi proponiamo la selezione dei prodotti tecnologici che riteniamo più validi. Su alcunidi essi viene offerta gratuitamente la consegna a domicilio.

Smartphone in offerta da Trony

Computer in offerta da Trony

TV in offerta da Trony

Altri prodotti in offerta da Trony

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!