Euronics ha appena lanciato Promo Weekend Samsung, l’iniziativa che sconta diversi prodotti del produttore coreano. Interessante la presenza di alcuni smartphone, tra cui il recente Samsung Galaxy S20 o il Samsung Galaxy Note 10 Lite che permette di vivere l’esperienza garantita dalla S Pen con un investimento tutto sommato contenuto, e di due tablet di fascia diversa come Samsung Galaxy Tab A e Samsung Galaxy Tab S5e.

Come suggerito dal nome l’iniziativa è valida per il weekend, quindi fino al 9 agosto. Pochi giorni dunque per portare a casa uno dei prodotti Samsung interessati, ma l’aspetto positivo è che oltre a potersi recare in negozio si può effettuare l’acquisto anche online. È per questo che di seguito troverete l’elenco dei prodotti in offerta con il link diretto all’acquisto.

Smartphone Samsung in offerta da Euronics

Tablet Samsung in offerta da Euronics

Samsung Galaxy Tab S5e LTE a 429 euro (nero – silver)

Samsung Galaxy Tab A 10.1 T515 a 209 euro (nero – silver)

Smartwatch Samsung in offerta da Euronics