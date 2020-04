Dei tanti progetti che Microsoft sta portando avanti in questo periodo, Windows 10X e Microsoft Surface Neo sono quelli che hanno maggiormente attirato l’attenzione dei fan del colosso statunitense. Purtroppo, però, stando a quanto comunicato da un report dei colleghi di ZDNet, sembra che l’azienda abbia deciso di rinviare lo sviluppo dei due prodotti. A quando? Molto probabilmente dopo il 2020.

Microsoft rimanda Windows 10X

Secondo questa informazione, Panos Panay, Chief Product Officer, avrebbe informato il proprio team che l’azienda non rilascerà Microsoft Surface Neo né darà modo ad altri partner commerciali (OEM) di lanciare sul mercato prodotti in grado di sfruttare Windows 10X.

Il cambio di strategia piuttosto repentino e molto importante, sarebbe diretta conseguenza della volontà dell’azienda di concentrarsi nel rendere disponibile Windows 10X prima su dispositivi muniti di schermo singolo, per poi (ri)portare l’attenzione su dispositivi a due schermi come appunto Microsoft Surface Neo.

Questo cambio di rotta non dovrebbe in alcun modo impattare i piani di sviluppo di Microsoft Surface Duo, il particolare smartphone dual-screen basato su Android. È probabile che la decisione di Panay sia in qualche modo legata all’emergenza del Coronavirus. La pandemia sta infatti mettendo a soqquadro i piani di sviluppo di importanti realtà hi-tech.

Sottolineiamo Microsoft non ha rilasciato alcuna conferma in merito, pertanto queste informazioni vanno prese con le pinze anche se possono sembrare piuttosto veritiere.