Una nuova tecnologia Ford per combattere il furto dei cerchi in lega: la casa statunitense ha sviluppato un rivoluzionario bullone antifurto stampabile in 3D grazie all’onda sonora della voce del proprietario.

Ford presenta i nuovi bulloni antifurto

Il furto dei cerchi in lega è purtroppo una prassi ancora diffusa tra i ladri, che possono portarsi a casa un bel bottino senza avere a che fare con i complessi sistemi di sicurezza dell’auto. Proprio a questo ha pensato Ford con la sua ultima tecnologia: gli ingegneri hanno sviluppato insieme a EOS dei rivoluzionari bulloni antifurto, la cui trama interna viene ricavata dall’onda sonora della voce del proprietario dell’auto.

I nuovi dadi di bloccaggio sono stati sviluppati utilizzando la tecnologia di stampa 3D e attraverso la voce: basta la registrazione di una breve frase da parte del conducente per “tradurre” le onde sonore e utilizzarle per “forgiare” il pezzo; in questo modo sarà unico e potrà essere rimosso solo con il corrispondente attrezzo.

Per scoraggiare ulteriormente i ladri, Ford ha inoltre pensato di rendere più difficile la clonazione dei bulloni attraverso particolari nervature e un posizionamento difficilmente raggiungibile.

Vi lasciamo a un breve video dove Ford presenta la sua nuova tecnologia: ecco i bulloni antifurto stampati in 3D della casa statunitense.