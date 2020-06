Non passa quasi giorno senza che Xiaomi, o una delle numerose aziende che operano nell’ecosistema della compagnia cinese, presenti qualche particolare novità. Oggi parliamo di un nuovo ventilatore realizzato da Smartmi, giusto in tempo per l’estate, e di una lettiera automatica che farà la felicità dei nostri amici a quattro zampe (e anche dei loro compagni).

Ventilatore wireless Smartmi

Se non avete un impianto di condizionamento, magari perché il clima non lo richiede, un ventilatore può essere comodo in moltissime situazioni. Peccato però che serva sempre una presa di corrente, o almeno serve per un tradizionale ventilatore.

La nuova creazione targata Smartmi permette di ottenere una brezza naturale, silenziosa e soprattutto lo fa con un prodotto interamente wireless. È inoltre possibile utilizzarlo come ventilatore da pavimento o da scrivania, con pochi passaggi. E la ventola può essere ruotata verso l’alto di 100 gradi, con rotazione laterale che raggiunge i 120 gradi.

Il motore senza spazzole di fabbricazione giapponese e un sistema di riduzione del rumore garantiscono un funzionamento silenzioso, per rilassarsi anche quando il flusso d’aria è particolarmente elevato. Il ventilatore è in grado di muovere quasi 25 metri cubi d’aria al minuto e l’effetto è percepibile fino a nove metri di distanza.

Grazie alla batteria interna è possibile ottenere circa 20 ore di autonomia, con un peso contenuto in appena 3,7 Kg. In Cina il ventilatore wirless è disponibile su JD.com a 799 yuan, circa 100 euro, e non ci sono informazioni sulla possibilità di vederlo anche sui mercati internazionali.

CATLINK Automatic Litter Box Lite

Se avete un gatto in casa questa lettiera automatica sarà davvero utile per lui e soprattutto per voi. È dotata di una solida base triangolare e di un compartimento sferico la cui copertura può essere rimossa. È dotata di una camera sigillata per evitare la fuoriuscita di odori e di un cestino di raccolta da 13 litri.

Quando il sistema rileva che sono trascorsi 3 minuti dall’uscita del gatto attiva il sistema automatico di pulizia. Nella base sono inseriti due sensori di gravità che rilevano un peso minimo di 1,5 Kg. Nel caso in cui il gatto dovesse rientrare mentre è in corso la pulizia, l’operazione viene interrotta finché il gatto non esce.

Sarà decisamente difficile vederla in occidente, mentre in Cina è disponibile su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, al costo di 999 yuan (circa 127 euro) e successivamente potrà essere acquistata a 1.699 yuan (circa 215 euro).