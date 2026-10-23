Unitree torna a fare parlare di sé con un video decisamente fuori dagli schemi, nel quale il nuovo robot umanoide H2-X dimostra le proprie capacità fisiche tra colpi alle automobili, salti spettacolari e mosse di arti marziali. Una presentazione che sembra uscita direttamente dal trailer di un film d’azione, ma che, secondo l’azienda cinese, mostra scene reali e non accelerate artificialmente. Al di là dello spettacolo, però, il dispositivo resta ancora avvolto da diversi interrogativi, a partire dalle sue caratteristiche tecniche fino alle possibili applicazioni nel mondo reale.

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Il video di Unitree H2-X tra Kung Fu, salti e prove di forza

Il filmato pubblicato da Unitree, azienda cinese specializzata nella robotica, punta tutto sull’impatto visivo e mette in mostra alcune delle capacità che il nuovo H2-X sarebbe in grado di esprimere. Nella prima parte, ambientata in uno sfasciacarrozze, il robot colpisce un’auto con una ginocchiata piegando una portiera, e deforma il cofano con una gomitata. Le dimostrazioni di forza proseguono con un salto da un container alto oltre quattro metri, seguito da un atterraggio in piedi e da una sequenza di mosse di Kung Fu.

La seconda parte del video cambia invece scenario e mostra situazioni nelle quali un umanoide potrebbe essere impiegato per intervenire in caso di pericolo. H2-X si frappone tra una donna e un ladro armato di coltello, riuscendo a metterlo in fuga con una mossa di arti marziali, senza arrivare al contatto fisico. Poco dopo, il robot solleva un’automobile dal paraurti anteriore per consentire a un passante di liberare un manichino rimasto sotto le ruote e spinge via un finto bambino dalla traiettoria di una vettura in arrivo.

Il filmato si conclude con una scena decisamente più ironica: il robot si sveglia a letto, lasciando intendere che quanto mostrato fosse soltanto un sogno. Una chiusura coerente con il tono volutamente cinematografico della presentazione, che mescola dimostrazioni di forza, movimenti acrobatici e ipotetici scenari di soccorso.

Unitree sostiene che le immagini non siano state accelerate, ma questo non basta, da solo, a chiarire in quali condizioni siano state realizzate le singole prove o quanto queste capacità possano essere riprodotte al di fuori di una dimostrazione controllata. Il video offre quindi un assaggio delle potenzialità dell’umanoide, senza fornire un quadro completo delle sue prestazioni.

Autonomia, prezzo e dubbi sull’impiego dei robot umanoidi

Le informazioni tecniche condivise da Unitree su H2-X sono, per il momento, piuttosto limitate. L’azienda dichiara un’autonomia di circa 8 ore quando il robot è in piedi, senza però fornire ulteriori dettagli sufficienti per valutare il comportamento del dispositivo durante attività fisicamente impegnative come quelle mostrate nel filmato. Unitree invita inoltre a utilizzare l’umanoide in modo sicuro e amichevole, un’indicazione che assume un significato particolare proprio alla luce delle scene in cui il robot affronta un presunto intruso.

È infatti la parte dedicata alla sicurezza domestica a sollevare uno degli interrogativi più interessanti, se un robot venisse utilizzato per spaventare un intruso e quest’ultimo si ferisse durante la fuga, chi sarebbe chiamato a rispondere alle conseguenze? La responsabilità potrebbe coinvolgere il produttore, soprattutto se il dispositivo viene promosso anche per applicazioni di questo tipo, oppure la persona che ha deciso di impiegarlo come sistema di sorveglianza e intervento.

Si tratta di una questione che il video non affronta e alla quale non è possibile dare una risposta univoca sulla base delle informazioni disponibili. Le responsabilità dipenderebbero dalle circostanze concrete, dalle modalità di impiego del robot e dalle norme applicabili. La dimostrazione di Unitree, tuttavia, mostra come le capacità fisiche degli umanoidi possano aprire scenari che vanno ben oltre l’assistenza domestica o industriale, rendendo sempre più importante capire quali limiti debbano essere impostati al loro utilizzo.

Per quanto riguarda la disponibilità commerciale, Unitree H2-X non è attualmente in vendita e non sono stati comunicati dettagli sufficienti per delineare un quadro completo delle sue caratteristiche o del suo eventuale prezzo. L’azienda propone già altri modelli della famiglia H2: H2, con un’autonomia dichiarata di tre ore e un prezzo di listino di 29.900 dollari, e H2 Plus, che raggiunge invece i 100,000 dollari.

Per il momento dunque, H2-X resta soprattutto una dimostrazione delle capacità che Unitree vuole mettere in evidenza attraverso la propria comunicazione. Il video è spettacolare e lascia intravedere applicazioni potenzialmente interessanti, ma per capire quanto di tutto questo possa tradursi in un prodotto realmente utilizzabile serviranno informazioni tecniche più complete e prove che vadano oltre una presentazione costruita come un film d’azione.