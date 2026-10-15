Arrivati alla metà del mese di ottobre, Tesla sta ultimando i preparativi per il periodo più spaventoso dell’anno: l’ultimo aggiornamento per le auto elettriche dell’azienda di Elon Musk porta in dote la modalità Halloween, con una serie di simpatiche funzioni e personalizzazioni che promettono di trasformare l’auto di una vera e propria casa stregata su ruote.

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Modalità Halloween con l’ultimo aggiornamento di Tesla

Non è la prima volta che Tesla rilascia simpatici aggiornamenti in alcuni periodi particolari dell’anno, dall’arrivo della stagione primaverile al periodo natalizio, fino ovviamente ad Halloween, e questa volta ha sfruttato l’update software di ottobre 2026 — versione 2026.38.3 rilasciata dapprima per le più recenti Model 3 e Model Y e a seguire anche su Model S e X — per introdurre la Modalità Halloween.

L’annuncio è arrivato con un post che Tesla ha condiviso su X qualche giorno addietro, riassumendo brevemente anche le novità dedicate che sono state introdotte, che trovate riportate qui di seguito:

Costume da fantasma sull’avatar della tua auto

Attiva Dolcetto o Scherzetto per riprodurre suoni spettrali e far lampeggiare le luci quando i visitatori si avvicinano

Nuovo spettacolo di luci inquietante, wrap e suono di chiusura delle portiere

Un Photobooth piuttosto agghiacciante

Spaventa le persone a distanza parlando tramite l’app… la tua auto lo dirà con una voce tutta sua.

La prima personalizzazione tocca la Driver Visualization — la schermata che mostra sul display di bordo l’auto e lo spazio circostante: in primis, l’auto viene mostrata alla stregua di un fantasma da cartone animato, ovvero rivestita da un lenzuolo bianco con ritagli per i fari; secondariamente, gli scenari assumono connotazioni spooky, con zucche intagliate e case stregate mostrate in modalità parcheggio, pedoni che diventano zombie e le altre auto visualizzate in una tinta verde spettrale.

Tra le novità più simpatiche c’è anche la funzione Dolcetto o Scherzetto per spaventare chi si avvicina al veicolo riproducendo suoni spettrali e facendo lampeggiare le luci. Photobooth accoglie alcuni filtri dedicati ad Halloween e lo stesso vale per light show e per le decorazioni digitali applicabili all’auto.

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Disponibilità

Veniamo alle note dolenti: le novità della Modalità Halloween richiedono la grafica AMD Ryzen, ne consegue che molte di queste personalizzazioni non saranno disponibili per le Tesla con hardware Intel o saranno disponibili soltanto in parte.