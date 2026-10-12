Hideo Kojima, autore della saga di Metal Gear e di Death Stranding, ha raccontato di aver già girato altre apparizioni. Ha anche ricevuto proposte per un grande film live-action e per un grande titolo animato, ma non ha fatto nomi, né delle opere né degli studi coinvolti.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

I cameo in arrivo

A cercarlo sono registi e altre figure dell’industria. Come ha spiegato lui stesso:

“Registi e altri mi hanno chiesto di apparire. Uno è un grande film live-action e l’altro è un importante titolo anime”

Nel primo progetto la partecipazione non è solo vocale: Kojima compare fisicamente davanti alla telecamera. Nel titolo animato avrà invece delle battute da recitare. Non ha voluto aggiungere altro, rifiutandosi persino di dire se il film sia una produzione giapponese o internazionale. Incalzato sulla possibilità che il cameo cinematografico sia un favore fatto a un amico, si è limitato a rispondere:

“Dire “un amico” potrebbe far capire tutto.”

Del casting non si occupa lui: sono gli autori a cercarlo. Per Kojima la recitazione resta un’attività collaterale, e interpretare se stesso non gli interessa granché: preferirebbe vestire i panni di qualcun altro, un investigatore per esempio.

“Non mi piace interpretare me stesso. Succede spesso. Preferirei interpretare un detective o qualcosa del genere.”

Da Zootopia 2 a Vivant, le apparizioni già viste

Tra le comparse già realizzate c’è quella nella versione giapponese di Zootopia 2, arrivato il 5 dicembre 2025, dove presta la voce all’agente Molebrandt del dipartimento di polizia cittadino. A proporgli il ruolo, stando a Disney Japan, è stato il regista stesso del film, Jared Bush. Diverso il caso di Vivant: nell’episodio che apre la seconda stagione Kojima compare come il sovrintendente generale Ken Watanuki, ma soltanto in una fotografia, ritoccata in CG per avvicinarne l’aspetto all’età del personaggio.

Il creatore ha fatto sapere di aver lavorato anche ai dialoghi di altri progetti dietro le quinte, e di aver girato un cameo in un ulteriore videogioco di cui non ha rivelato il nome. Un indizio in questo senso potrebbe arrivare da un video che lo ritrae durante una sessione di scansione 3D negli studi di Naughty Dog, da cui molti deducono una presenza in Intergalactic: The Heretic Prophet. Intanto porta avanti due grandi progetti, il gioco horror O.D. e lo spionaggio di PHYSINT.

Sul film live-action le ipotesi dei fan si sono scatenate. In molti scommettono su Godzilla Minus Zero, il seguito di Godzilla Minus One del 2023 scritto e diretto da Takashi Yamazaki, amico di Kojima. Altri nomi circolati sono Dune: Parte Tre, il film live-action di The Legend of Zelda e, con scarso senso del ridimensionamento, Avengers: Doomsday. Nessuna di queste possibilità ha però un principio di prova.