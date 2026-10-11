Il team di WhatsApp continua a cercare di migliorare l’esperienza utente con la popolare app di messaggistica e, nel corso di questa settimana, sono tante le novità in rollout o in sviluppo nella versione per iPhone.

Di seguito andiamo ad analizzarne tre: una che sembra essere in rollout per gli utenti che eseguono la versione stabile dell’app, una che sembra essere in rollout per alcuni beta tester e una che è attualmente in fase di sviluppo. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Su WhatsApp debutta un nuovo menù contestuale nell’intestazione delle chat

Partiamo da una novità che, tecnicamente, è già in rollout per tutti. Stando a quanto riportato dal portale WaBetaInfo, il team di WhatsApp ha rivisto la barra di intestazione delle chat individuali e di gruppo introducendo un pulsante in stile Liquid Glass Design che “avvolge” il nome dell’utente (o del gruppo).

Effettuando un tap su questo pulsante non si accede più direttamente alla schermata con le informazioni della conversazione ma a menù contestuale che propone alcune opzioni che, finora, erano reperibili solo nella suddetta schermata con le informazioni della conversazione.

Per i gruppi le opzioni presenti sono: “Info del gruppo”, “Aggiungi membri”, “Cerca”, “Media, link e documenti”, “Tema della chat” e “Silenzia”; per le chat individuali le opzioni presenti sono: “Cerca”, “Info del contatto”, “Media, link e documenti”, “Tema della chat”, “Messaggi effimeri” e “Silenzia”.

Questa aggiunta sembra inoltre essere pensata per risolvere un possibile problema di leggibilità che poteva verificarsi con alcuni sfondi impostati nella chat. L’aspetto di questo pulsante sarà sempre uguale, a prescindere dallo sfondo.

Il nuovo menù contestuale nell’intestazione delle chat sembra essere in rollout graduale (probabilmente con una componente lato server) per alcuni utenti che eseguono almeno la versione 26.39.75 di WhatsApp per iOS (che è disponibile già da un paio di giorni) o le ultime versioni di WhatsApp Beta per iOS. Il rollout su larga scala potrebbe essere avviato nelle prossime settimane.

In beta, il Liquid Glass Design conquista anche il lettore multimediale

Passo dopo passo, il team di WhatsApp continua ad adattare i vari elementi dell’interfaccia utente della popolare app di messaggistica al Liquid Glass Design. L’ultimo elemento coinvolto in questo redesign è il lettore multimediale (via WaBetaInfo).

Rispetto alla versione disponibile finora, la barra di avanzamento e tutti i vari pulsanti presentano il tipico effetto “vetro liquido” e i giochi di luce del linguaggio di design del colosso di Cupertino. Cambia anche la posizione di alcuni pulsanti: ad esempio, il pulsante “play/pausa” viene ricollocato in basso.

Il redesign in ottica Liquid Glass Design del lettore multimediale sembra essere in rollout per un buon numero di beta tester che eseguono almeno la versione 26.39.10.70 di WhatsApp Beta per iOS. Potrebbero volerci giorni (o addirittura settimane) affinché questa novità raggiunga tutti i beta tester e poi venga distribuita sul canale stabile.

La scheda “Tu” e le impostazioni potrebbero essere riprogettate

Analizzando la versione 26.40.10.21 di WhatsApp Beta per iOS, il portale specializzato WaBetaInfo ha individuato i lavori in corso per la riprogettazione della scheda Tu e della pagina delle impostazioni.

Rispetto alla versione disponibile finora, il team di sviluppo potrebbe “alleggerire” la scheda Tu riducendo il numero di impostazioni disponibili in prima funzione e lasciando tutte le altre impostazioni all’interno di una pagina secondaria alla quale si accederà tramite il pulsante con l’icona a forma di ingranaggio che verrà aggiunto in alto a destra.

Questa riprogettazione, protagonista nella seguente immagine, prevede anche l’allineamento a sinistra dell’immagine del profilo, con il nome dell’utente e il numero di telefono (o il nome utente) subito a destra. Al di sotto dell’intestazione saranno presenti i pulsanti “Modifica profilo” e “Condividi profilo”.

Le impostazioni disponibili in prima funzione rimarranno quelle che attualmente sono le prime della lista: “Abbonamenti”, “Lista”, “Messaggi broadcast”, “Eventi” (non ancora in rollout per gli utenti), “Importanti” e “Dispositivi collegati”. Non è chiaro quando possa arrivare questa riprogettazione.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.