È rotondo come una palla, ha due grandi occhi blu sporgenti e si muove su ruote per tutta la casa. Dentro di sé lavora un cervello basato sull’intelligenza artificiale che ragiona, impara e, settimana dopo settimana, si orienta sempre meglio nella vita quotidiana della famiglia. Enabot lo chiama FamilyBot, ed è il nome scelto per EBO Max, il robot domestico più avanzato mai realizzato dall’azienda. Già disponibile in Italia, ora l’azienda lo racconta attraverso una giornata tipo in famiglia, dalla colazione fino alle vacanze di Natale, per mostrare come un robot di questo tipo possa trovare posto nella vita di tutti i giorni, tra compiti da ricordare, animali da controllare e parenti lontani da raggiungere.

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Una giornata con EBO Max FamilyBot

La giornata comincia alle 7:15, in pieno caos mattutino. Tra zaini, borse da palestra e appuntamenti, il piccolo assistente ricorda ciò che nel trambusto rischia di essere dimenticato, con promemoria che si adattano alle routine che ha imparato a conoscere in casa. Nel pomeriggio, alle 15:30, i bambini sono tornati a casa mentre mamma e papà sono ancora in ufficio: basta un tocco nell’app e il robot raggiunge i ragazzi nella loro stanza, mettendo in contatto le due parti con un video bidirezionale. Invece di un semplice messaggio, arriva un vero e proprio saluto in diretta.

Alle 17:00 tocca agli animali. EBO Max FamilyBot può individuare anche cani, gatti e conigli, mentre i proprietari si collegano da remoto per vedere che cosa sta facendo il loro amico a quattro zampe. La sera, alle 19:00, il robot diventa un ponte tra generazioni: a casa dei nonni si avvicina alla poltrona della nonna, così lei non deve cercare lo smartphone o il tablet per una videochiamata. E se qualcosa non va, per esempio in caso di una possibile caduta, invia subito una notifica alla famiglia.

Il racconto si estende alle festività. La vigilia di Natale la carta dei regali fruscia e gli occhi brillano: il robot si muove nel cuore della festa e cattura in 4K i momenti sotto l’albero, in modo che il ricordo resti mentre lo smartphone rimane in tasca. Tra Natale e Capodanno, quando la famiglia parte per la settimana bianca, EBO Max FamilyBot effettua giri di controllo per la casa e invia una notifica se rileva qualcosa di insolito.

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Un membro della famiglia che continua a imparare

Il cuore del progetto è la memoria a lungo termine. Il robot impara le abitudini della casa e, con il tempo, reagisce in modo sempre più naturale a ciò che gli accade intorno. Riconosce fino a 20 volti, dai bambini fino allo zio acquisito, e basta dire “EBO EBO” perché ascolti subito un comando. Quando la batteria si sta scaricando, torna da solo alla sua stazione di ricarica.

Sul piano tecnico, la scheda ufficiale parla di una telecamera da 8 megapixel che registra in 4K (3840 x 2160) con un campo visivo di 131 gradi, di una navigazione V-SLAM che permette di programmare più percorsi di pattugliamento e di un sistema di quattro microfoni con localizzazione del suono a 360 gradi e riduzione del rumore, più efficace entro i cinque metri. Il robot misura 129 x 127 x 117 mm, si muove a una velocità tra i 20 e i 60 cm al secondo e richiede dalle 3 alle 4 ore per ricaricarsi. In confezione ci sono la base di ricarica, l’alimentatore e una microSD da 32 GB già inserita, per conservare i filmati in locale.

Prezzo e disponibilità

Enabot EBO Max FamilyBot è disponibile in Italia al prezzo di 599€ su Amazon.