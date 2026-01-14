Le cuffie Sony WF-1000XM5 rappresentano da sempre il punto di riferimento nel settore delle cuffie true wireless, un concentrato di tecnologia e qualità audio che definisce lo standard per l’intera categoria. Questa eccellenza, tuttavia, ha sempre avuto un prezzo di listino importante, che le ha rese un prodotto di nicchia per veri audiofili. Oggi, però, lo scenario cambia radicalmente. Grazie a un’offerta a dir poco imperdibile, le Sony WF-1000XM5 diventano accessibili come mai prima d’ora, scendendo a un prezzo che le posiziona in una fascia completamente diversa. Parliamo di uno sconto di oltre il 55% che le porta al loro minimo storico assoluto, un’occasione irripetibile per mettere le mani sul meglio della tecnologia audio a un costo da fascia media. Analizziamo nel dettaglio cosa rende queste cuffie un best buy a questo prezzo.

Sony WF-1000XM5: cancellazione del rumore e qualità audio al vertice

Le cuffiette Sony WF-1000XM5 sono il risultato di un meticoloso processo di affinamento rispetto alla già ottima generazione precedente. Il design è stato completamente rivisto: ora sono il 25% più compatte e il 20% più leggere, risolvendo uno dei pochi limiti delle XM4. Questa riduzione dimensionale, unita a un mix di plastiche riciclate lucide e opache, migliora notevolmente l’ergonomia e il comfort, rendendole perfette anche per sessioni di ascolto prolungate. Anche il case di ricarica è più piccolo, tascabile e supporta la ricarica wireless.

Il vero cuore di queste cuffie, però, è la tecnologia. La cancellazione attiva del rumore (ANC) è semplicemente la migliore sul mercato. Grazie alla combinazione del nuovo processore V2 e del processore HD QN2e, insieme a una serie di microfoni aggiuntivi, le Sony WF-1000XM5 sono in grado di isolare l’ascoltatore in maniera quasi totale, eliminando non solo i rumori a bassa frequenza ma anche quelli più fastidiosi e improvvisi come il vento o le voci. L’isolamento è così efficace da trasformare un vagone della metropolitana o un ufficio rumoroso in un’oasi di silenzio.

Dal punto di vista della qualità audio, Sony ha introdotto i nuovi Dynamic Driver X da 8,4 mm, progettati per offrire una riproduzione sonora ancora più ricca e dettagliata. La risposta in frequenza è stata affinata, con acuti più definiti, medi più dinamici e bassi potenti ma sempre controllati. Grazie al supporto al codec LDAC per l’audio Hi-Res e alla tecnologia DSEE Extreme, che migliora la qualità dei file compressi, l’esperienza d’ascolto è superlativa. L’app Sony Headphones Connect permette inoltre un’equalizzazione completa per personalizzare il suono secondo i propri gusti. L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 8 ore di riproduzione con ANC attivo, che arrivano a un totale di 24 ore sfruttando la carica del case.

Driver: Dynamic Driver X da 8,4 mm

Dynamic Driver X da 8,4 mm Processori: Integrated Processor V2 e HD Noise Canceling Processor QN2e

Integrated Processor V2 e HD Noise Canceling Processor QN2e Connettività: Bluetooth 5.3 con connessione multipoint

Bluetooth 5.3 con connessione multipoint Codec Audio: SBC, AAC, LDAC , LC3

SBC, AAC, , LC3 Autonomia: 8 ore (cuffie, ANC on) + 16 ore (case), per un totale di 24 ore

8 ore (cuffie, ANC on) + 16 ore (case), per un totale di 24 ore Ricarica: Ricarica rapida (3 min per 1 ora di ascolto) e ricarica wireless Qi

Ricarica rapida (3 min per 1 ora di ascolto) e ricarica wireless Qi Resistenza: Certificazione IPX4 (resistenza a schizzi e sudore)

Certificazione IPX4 (resistenza a schizzi e sudore) Funzioni smart: 360 Reality Audio, Head Tracking, Speak-to-Chat

Per ulteriori dettagli: Recensione Sony WF-1000XM5: sovrabbondanza di qualità

Un’offerta da non credere: ecco i dettagli

Il prezzo di listino di 319€ ha sempre rappresentato il principale ostacolo per molti potenziali acquirenti. Oggi, grazie a una promozione eccezionale disponibile su AliExpress, questo ostacolo viene letteralmente abbattuto, rendendo le Sony WF-1000XM5 un acquisto quasi obbligato per chi cerca il top della qualità audio.

Le cuffie sono infatti disponibili al prezzo incredibile di soli 139€. Si tratta di un risparmio netto di 180€ rispetto al prezzo ufficiale, che si traduce in uno sconto effettivo del 56%. Un prezzo del genere non si era mai visto per un prodotto di questa caratura, posizionandole a un costo inferiore rispetto a molti modelli di fascia media che non possono competere né per qualità sonora né per efficacia della cancellazione del rumore. L’offerta è attiva su AliExpress e, data l’eccezionalità dello sconto, è molto probabile che le scorte disponibili a questo prezzo siano estremamente limitate.

