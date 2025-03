Un nuovo interessante coupon è disponibile da oggi, 3 marzo 2025: si tratta di BRAND25, che consente di godere di uno sconto del 15% su tantissimi prodotti tech, e non solo sugli smartphone e sui tablet Android che abbiamo visto su TuttoAndroid: vediamo dove e come, e anche qualche esempio.

Le offerte tech da sfruttare con il coupon BRAND25

Il nuovo coupon BRAND25 è attivo da oggi su eBay, e propone un extra sconto del 15% su tantissimi prodotti: è valido fino alle 23:59 del 16 marzo 2025 e può essere sfruttato per uno sconto massimo di 75 euro e per un massimo di quattro volte per utente. Il coupon è valido su alcuni brand selezionati, tra i quali spiccano Roborock, EcoFlow e Blackview con ribassi su robot aspirapolvere, aspirapolvere senza fili, power station, mini PC, accessori e non solo.

Qualche esempio sui prodotti in promozione più interessanti? Possiamo segnalarvi in particolare (i prezzi sono già ribassati):

Per procedere all’acquisto approfittando del coupon è sufficiente aggiungere uno o più prodotti aderenti al carrello e digitare BRAND25 all’interno del campo dedicato nel modulo di pagamento. La transazione deve essere effettuata con PayPal, Google Pay, Apple Pay, Klarna, carta di credito o carta di debito.

Quelli qui sopra erano solo alcuni esempi su come approfittare del coupon, ma i ribassi toccano anche altre tipologie di prodotti e altri brand. Per scoprire tutte le proposte compatibili con l’extra sconto del 15% è sufficiente seguire il link qui in basso.