Mediaworld inaugura il nuovo volantino La tecnologia non ha età. L’input che ha dato vita all’iniziativa arriva evidentemente dal momento storico che attraversiamo, in cui la tecnologia rappresenta uno dei pochi strumenti in nostro possesso per ridurre le distanze fisiche che siamo obbligati a tenere.

Il volantino è valido da oggi fino al 22 aprile ed include una vasta selezione di prodotti, dagli smartphone agli elementi di smart home, passando per smart band ma anche robot, bici elettriche e frigoriferi.

Per cui nel seguito vi aiuteremo a districarvi tra le decine di oggetti in offerta da Mediaworld proponendovi una selezione dei prodotti più interessanti, divisi per categoria ed ordinati per costo in ordine decrescente.

Rimane viva la possibilità di ricorrere al finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro e di ricevere a casa gratuitamente la maggior parte degli oggetti: la presenza della spedizione gratuita è eventualmente segnalata nella pagina di ciascun prodotto.

Smartphone, tablet e accessori in offerta da Mediaworld

Computer e accessori in offerta da Mediaworld

Smart home in offerta da Mediaworld

Altri prodotti in offerta da Mediaworld

Trovate i restanti prodotti a questo indirizzo. Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!