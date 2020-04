Saranno disponibili fino al 6 maggio 2020 le offerte del volantino “A casa con te” che Euronics Dimo ha lanciato in queste ore. Il gruppo Dimo opera principalmente nel nord ovest in cui è presente da oltre 50 anni con più di 30 punti vendita, con gli oggetti che, ovviamente, non possono essere acquistati in negozio fino alla riapertura ma solo online, attraverso il sito internet.

La spedizione è gratuita per gli ordini di importo superiore a 49 euro. Il volantino sconta diversi prodotti Apple tra cui MacBook Air con il 21% di sconto, iPad 2018 LTE 32 GB con il 34%, iPhone 11 Pro 64 GB con l’8%, alcuni notebook tra i quali vale la pena citare Lenovo S145-15 con un taglio del 18% o ASUS S512JP-EJ033T con il 17% in meno.

Ci sono inoltre parecchi smartphone Android: Motorola One Zoom con il 30% di sconto, Huawei P30 Pro con il 29%, LG G8s ThinQ con il 48% o Redmi Note 7 con il 25%. Nutrita la schiera di televisori, con diversi prodotti in sconto di brand noti come Samsung, LG o Sony tutti al di sotto dei 599 euro. Non mancano inoltre cuffie, auricolari e speaker, al pari di smartwatch e smartband.

Trovate l’elenco completo dei prodotti in offerta a questo indirizzo.