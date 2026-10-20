XPENG rafforza la partnership con Google e porta l’ecosistema Google Play all’interno dei suoi veicoli intelligenti. Sfruttando la flessibilità di Android Automotive OS, l’integrazione unisce centinaia di app di terze parti (disponibili in più di 100 Paesi) alla tecnologia di bordo firmata XPENG, per un’esperienza di guida sempre più connessa, personalizzata e su misura per ogni mercato.

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Le auto XPENG accolgono Google Play: app native e aggiornamenti diretti a bordo

XPENG stringe ancora di più i legami con Google annunciando l’integrazione nativa di Google Play a bordo dei suoi veicoli. Questa sinergia permette di conservare la centralità dell’abitacolo intelligente, garantendo al contempo agli utenti l’accesso diretto e in totale autonomia dallo smartphone a un ricco catalogo di app sviluppate e ottimizzate appositamente per l’automotive.

L’integrazione basata su Android Automotive sarà operativa all’inizio del 2027 e darà accesso a un ecosistema globale in continua espansione, caratterizzato da centinaia di applicazioni rilasciate in tanti Paesi e progettate specificatamente per lo schermo dell’auto: riguardano servizi di ricarica, parcheggio, informazione, servizi per la vita quotidiana, ma anche musica, podcast, navigazione e persino streaming video e giochi (a veicolo fermo).

“Le migliori partnership tecnologiche creano slancio“, ha commentato Xianming Liu, Vice President di XPENG e Head of General Intelligence Center. “Il nostro lavoro con Google Maps ha dimostrato ciò che le nostre due aziende possono realizzare insieme per integrare tecnologie globali all’interno di un’esperienza automobilistica intelligente e distintiva. Quel successo ha gettato le basi per una collaborazione più profonda. Con Google Play, stiamo estendendo questo approccio dalla navigazione all’intero ecosistema digitale, offrendo ai nostri clienti un’esperienza capace di crescere ovunque XPENG sia presente“.

“Grazie a una fiorente comunità di sviluppatori, il nostro store di applicazioni per auto continua a crescere rapidamente“, ha poi aggiunto Haris Ramic, Android for Cars Product Director di Google. “Portare Google Play sui veicoli XPENG offre ai conducenti ancora più scelta per godersi l’intrattenimento e le app che sono abituati a usare quotidianamente direttamente dal proprio schermo, senza la necessità di utilizzare uno smartphone“.

Questa architettura permette ai veicoli di ricevere app, funzionalità e aggiornamenti direttamente da Google Play, eliminando la necessità di scaricare pesanti pacchetti software tramite OTA per l’intero sistema. Il tutto si integra con le funzioni smart del brand: guidatori e passeggeri potranno infatti continuare a usare l’assistente vocale AI di XPENG per lanciare e controllare le diverse app con semplici comandi vocali.

Le novità annunciate seguono l’integrazione di Google Maps Auto SDK annunciata la scorsa estate, che ha introdotto un’esperienza di navigazione rinnovata per chi guida un modello della gamma XPENG e ha fornito le funzionalità cartografiche di base per i sistemi avanzati di assistenza alla guida dell’azienda sui mercati internazionali. XPENG e Google continueranno a esplorare ulteriori collaborazioni, così da rendere i servizi digitali una componente sempre più naturale dell’esperienza.

Per il momento non sono stati forniti dettagli sui modelli interessati, sui mercati coinvolti e sulla disponibilità delle applicazioni: ritorneremo in seguito sulla questione, non appena avremo maggiori informazioni.