La U.S. Mint, il corrispondente statunitense della Zecca italiana, ha annunciato che da oggi, 12 maggio 2026, sarà in vendita la moneta da 1 dollaro dedicata a Steve Jobs, parte del programma American Innovation che dal 2018 celebra innovatori e invenzioni americane attraverso monete commemorative. Il fondatore di Apple rappresenterà la California, ma c’è un dettaglio curioso: una moneta dal valore nominale di 1 dollaro costa, nella migliore delle ipotesi, 1,55 dollari.

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Il programma American Innovation e la scelta di Steve Jobs

Il programma American Innovation $1 Coin della U.S. Mint prevede l’emissione di monete da un dollaro per ognuno dei 50 stati americani, il District of Columbia e i cinque territori USA. Ogni moneta celebra un’innovazione significativa o gli sforzi pionieristici di individui o gruppi che hanno lasciato il segno nella storia americana.

Negli anni passati, il programma ha onorato inventori e invenzioni come la lampadina (New Jersey, Thomas Edison), il telescopio spaziale Hubble (Maryland), e George Washington Carver (Missouri). Quest’anno, le quattro monete celebrano il Dr. Norman Borlaug per l’Iowa, il supercomputer Cray-1 per il Wisconsin, la refrigerazione mobile per il Minnesota, e Steve Jobs per la California.

La scelta di Jobs per rappresentare la California è arrivata direttamente dal Governatore Gavin Newsom, che ha spiegato in un comunicato stampa: “Lo spirito innovativo e imprenditoriale di Steve Jobs incarnava il meglio della California, creando il futuro che tutti conosciamo oggi. La sua tenacia e la sua ricerca senza paura del Sogno Californiano hanno reso possibili tanti Sogni Americani”.

Il design della moneta raffigura un giovane Steve Jobs seduto davanti a un paesaggio tipico del nord della California, con colline ondulate coperte di querce. Include le iscrizioni “Steve Jobs” e “Make Something Wonderful”, quest’ultima un riferimento a una frase più ampia pronunciata da Jobs durante una riunione interna con i dipendenti Apple il 23 ottobre 2007. La citazione completa è: “Ci sono molti modi di essere una persona, e alcune persone esprimono il loro profondo apprezzamento in modi diversi, ma uno dei modi in cui credo che le persone esprimano il loro apprezzamento al resto dell’umanità è creare qualcosa di meraviglioso e condividerlo con il mondo”.

Come acquistare la moneta (e quanto costa davvero)

Le monete sono disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale della U.S. Mint a partire da oggi, 12 maggio 2026. Gli acquirenti possono scegliere tra rotoli da 25 monete o sacchetti da 100 monete, e possono specificare se preferiscono monete coniate a Denver o Philadelphia.

Ecco i prezzi ufficiali:

Rotolo da 25 monete (Denver o Philadelphia): 61 dollari, ovvero 2,44 dollari per moneta

Sacchetto da 100 monete (Denver o Philadelphia): 154,50 dollari, ovvero 1,55 dollari per moneta

Gli ordini sono limitati a 10 sacchetti da 100 monete per famiglia e 10 rotoli da 25 monete per famiglia. La U.S. Mint produrrà un totale di 25.950 monete dedicate a Steve Jobs.

Il sovrapprezzo rispetto al valore nominale è standard per le monete commemorative vendute direttamente dalla U.S. Mint. Chi volesse semplicemente spendere un dollaro per avere una moneta da un dollaro dovrà aspettare che qualche esemplare entri in circolazione attraverso le banche, anche se storicamente le monete da un dollaro americane hanno una circolazione molto limitata.

Paul Hollis, direttore della U.S. Mint, ha dichiarato: “Sono lieto di celebrare il rilascio della moneta American Innovation da 1 dollaro della California. Steve Jobs è stato un innovatore straordinario e ha trasformato il modo in cui il mondo si connette e comunica. Attraverso questa moneta, la Mint onora il suo incredibile lavoro e riconosce la sua importanza sia per la California che per gli Stati Uniti”.

La moneta dedicata a Steve Jobs si unisce a una serie di tributi che negli anni hanno onorato il co-fondatore di Apple. Nel 2012, pochi mesi dopo la sua morte, la città di Cupertino ha dedicato un angolo di strada a Jobs. Nel 2022 è stato assegnato postumo la Presidential Medal of Freedom. Ora, questa moneta da un dollaro aggiunge un ulteriore riconoscimento ufficiale al suo contributo all’innovazione americana e mondiale.

Per i fan di Apple e gli appassionati di storia della tecnologia, la moneta rappresenta un pezzo da collezione simbolico, anche se il sovrapprezzo sul valore nominale potrebbe far storcere il naso a chi ricorda l’ossessione di Jobs per il valore e l’accessibilità dei prodotti Apple. Ironico, forse, che una moneta che lo celebra costi il 55% in più del suo valore dichiarato.

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