WhatsApp continua a rifinire la modalità scura per il client web, come del resto si può notare nell’ultima beta versione 2.2013.7 attualmente in propagazione. Purtroppo la modalità scura non è ancora disponibile, ma è finalmente possibile attivarla tramite un nuovo menu disponibile all’interno delle impostazioni di WhatsApp Web.

Novità della beta 2.2013.7 di WhatsApp Web

Il toggle è raggiungibile tramite il percorso:

Impostazioni > Chat > Tema.

In questo punto è possibile notare la presenza di un piccolo pannello, del tutto simile a quello presente nella controparte mobile, in cui l’utente può scegliere fra il tema scuro e il tema chiaro. Assieme al nuovo pannello, la versione beta 2.2013.7 di WhatsApp Web corregge un bug relativo al menu delle emoji.

Infatti, nella precedente versione il background del menu non era trasparente come dovrebbe essere, ma era invece bianco. Piccole novità appaiono anche nella UI generale dell’applicazione a livello della lista completa delle chat, il corpo della chat e il pannello relativo al contatto con cui si sta chattando.

Considerando il tempo richiesto al team di sviluppo per portare la modalità scura su Android, è probabile che passerà ancora del tempo prima che anche il client web la implementerà.

Potrebbe interessarti anche: come avere il tema scuro su WhatsApp Web