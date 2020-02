Facebook sta testando in questo periodo una nuova interfaccia utente per la sua versione desktop, che include anche il tema scuro. In questi giorni le prove della nuova UI hanno raggiunto anche l’Italia, come possiamo apprezzare negli screenshot che stiamo per mostrarvi.

La nuova UI Facebook arriva in Italia

La nuova UI di Facebook per la versione desktop è disponibile per alcuni utenti italiani. Se siete tra quelli selezionati per i test vi apparirà un avviso in alto che vi invita a provare una nuova interfaccia in fase beta: accettando potrete provare la rinfrescata data da Zuckerberg al suo social network, che porta con sé anche il tema scuro.

Il nuovo design era stato svelato qualche mese fa e porta un look più pulito e “fresco”, accompagnato da caratteri più grandi (soprattutto per i menu e le funzioni ai lati). Una delle maggiori novità è però il tema scuro (o modalità scura, se preferite), selezionabile nel menu a tendina alla voce “Modalità sfondo nero“: per il momento non sembra esserci la possibilità di passare a quello chiaro e scuro in modo automatico, magari in base all’orario, ma chissà, forse in futuro.

Trattandosi di una versione beta potrebbero essere presenti alcuni problemini, specialmente di visibilità con la modalità scura: niente paura comunque, perché se la nuova UI non dovesse piacervi o doveste cambiare idea, potrete tornare facilmente a quella vecchia attraverso il tasto in alto a destra, che apre il menu e mette a disposizione la voce “Passa alla versione classica di Facebook“.

Allora, vi piace la svecchiata data da Facebook alla sua interfaccia utente?