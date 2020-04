Il nuovo team di sperimentazione dei prodotti Facebook ha rilasciato oggi una nuova app di messaggistica per Apple Watch chiamata Kit, focalizzata sulla comunicazione con i contatti più stretti di Facebook Messenger.

Tutti i messaggi inviati tramite Kit (Keep in Touch) vengono veicolati tramite Messenger con la possibilità di inviare una registrazione vocale, utilizzare la dettatura per tradurre il parlato in testo, comporre messaggi utilizzando la funzione di input scarabocchio di Apple Watch, inoltre è presente anche il supporto per l’invio di emoji e della posizione corrente, oltre alla possibilità di scorrere per visualizzare i messaggi dei contatti sulla destra e di ricevere e rispondere alle notifiche dal proprio contatto principale di Messenger.

Come utilizzare Kit su Apple Watch

Per iniziare a utilizzare l’app Kit è necessario innanzitutto scansionare il QR che appare su Apple Watch per collegarlo al proprio account Facebook e successivamente selezionare con quale contatto di Facebook Messenger si desidera comunicare tramite Kit.

L’app sperimentale Facebook Kit è completamente indipendente e funziona solo su Apple Watch, infatti non esiste una versione per iPhone, in quanto Kit rappresenta un’estensione dell’esperienza Messenger progettata esclusivamente per lo smartwatch di Apple.

Facebook Kit è stata rilasciata oggi su alcuni App Store selezionati dove è possibile scaricarla gratuitamente per Apple Watch, tuttavia l’app non è ancora disponibile in Italia.

Leggi anche: Quante novità per watchOS 7 e Apple Watch 6 fra funzioni attese e sorprese