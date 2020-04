Nelle scorse ore Instagram si è arricchito di una funzionalità attesa da tanti utenti: ci riferiamo alla possibilità di inviare e ricevere messaggi diretti direttamente dal client Web di questo popolare social network.

Ad annunciare l’arrivo di questa novità è stato lo stesso team di Instagram con un messaggio pubblicato con l’account ufficiale su Twitter:

Ora potrete ricevere e inviare messaggi Instagram Direct sul desktop, indipendentemente da dove vi trovate.

I messaggi diretti di Instagram sbarcano sul Web

Ovviamente, come sempre accade per questo genere di novità, potrebbe essere necessario dover attendere anche diverse ore prima che la feature sia effettivamente disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

Ricordiamo che il team di Instagram ha iniziato a testare questa feature internamente con una ristretta cerchia di utenti nei mesi scorsi e, a quanto pare, è ora finalmente pronta per un’adozione generale.

Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti potranno anche dal Web prendere parte a chat individuali e di gruppo, oltre che condividere foto, così come avviene sulle applicazioni mobile (o sull’app per Windows 10).

Se desiderate scaricare Instagram per il vostro smartphone, la versione per dispositivi Android è disponibile sul Google Play Store mentre quella per iOS è disponibile sull’App Store.