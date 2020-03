Se non sapete come cancellare il vostro account su Houseparty, siete nel posto giusto: per fortuna è una procedura che richiede pochi secondi e può essere fatta direttamente all’interno dell’applicazione, anche se l’opzione è nascosta tra i menù del social di messaggistica.

Houseparty è infatti diventato un vero e proprio successo sul web dopo l’esplosione del contagio da coronavirus, arrivando ad avere oltre 2 milioni di download alla settimana sul Play Store. L’applicazione di Epic Games, la stessa azienda che sta dietro Fortnite, fa della sua semplicità d’uso e della propensione verso un pubblico giovane i suoi punti di forza. Non solo, ma anche la possibilità di sapere, in tempo reale, quando i nostri amici si collegano all’app, così da poter immediatamente entrare in contatto con loro.

Perché eliminarsi da Houseparty?

Sono circolate anche voci riguardo un possibile attacco hacker diretto a servizi presenti sui nostri smartphone e tablet, come Paypal, Netflix ed Amazon Prime Video per citarne alcuni, che sembrerebbero avere in comune l’installazione di Houseparty sul proprio dispositivo. Si tratta di una bufala che ha fatto il giro del web, ma priva di fondamento, come smentito dalla stessa azienda, la quale ha anche creato una “taglia” da 1 milione di dollari a chiunque porterà prove concrete che questa bufala sia in realtà il tentativo di sabotaggio da parte di un’azienda concorrente.

Un altro motivo comune per non gradire Houseparty e volersi eliminare dall’app è la presenza di ospiti non graditi nelle video chiamate, nonostante la possibilità di poter bloccare la stanza in modalità privata.

Ad ogni modo, qualunque sia il motivo per cui abbiate deciso di rimuovere il vostro account Houseparty, vi basterà seguire la seguente guida passo-passo per essere fuori dal social in pochi secondi!

Come rimuovere il proprio account su Houseparty per iOS e Android

Dato che spesso non è possibile rimuovere il proprio account Houseparty tramite email, soprattutto nei periodi in cui l’indirizzo di supporto è congestionato da decine di migliaia di richieste, dovremo procedere con la cancellazione dell’account attraverso l’app mobile:

Apriamo l’applicazione

Clicchiamo sull’icona dell’emoji in alto a sinistra

Nel menù per aggiungere amici tappiamo sull’icona dell’ingranaggio in alto a sinistra

Scorriamo in basso nel menù Impostazioni fino a trovare il tab Privacy : clicchiamoci sopra

: clicchiamoci sopra Al suo interno troveremo due opzioni: Privacy Policy e Delete Account

Clicchiamo su Delete Account

Ci verrà chiesta una tripla conferma dell’intenzione di voler eliminare account Houseparty, tra cui anche la richiesta di inserire la nostra password

Non desistete e confermate ogni volta la vostra intenzione di cancellare l’account Houseparty

Una volta terminata l’operazione dovreste ritornare alla schermata iniziale dell’applicazione

Ed ecco come potersi cancellare dal social Houseparty in pochi passaggi: se siete insoddisfatti da Houseparty ma volete comunque rimanere in contatto con i vostri amici, ci sono tantissime altre app di video chat a vostra disposizione, tra cui spiccano Google Duo e Zoom, nonostante i problemi legati alla privacy di quest’ultima.

