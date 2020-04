TimVision è uno dei servizi di video on demand (VOD) più in voga in Italia, grazie anche alla sua capillare distribuzione e alla sinergia con i servizi offerti dall’operatore di telefonia fissa e mobile TIM. A differenza di piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, TimVision è composto sia dal servizio in streaming che da un’infrastruttura di rete e da componenti fisiche, come il decoder e il telecomando appositi che sono indispensabili per la visione dei contenuti.

Risulta facile quindi incappare in qualche problematica per cui TimVision non funziona, e di voler ricercare una soluzione: in questo articolo abbiamo raccolto per voi le soluzioni più semplici a molti dei problemi che gli utenti riscontrano durante l’utilizzo, l’installazione e la registrazione TimVision.

Decoder TIMVISION non funziona

I problemi relativi al malfunzionamento del decoder TimVision sono spesso risolvibili tramite le guide preparate ad-hoc dall’assistenza tecnica di TIM. In molti casi può capitare che il dispositivo non rilevi il segnale Wi-Fi, non abbia sintonizzato correttamente i canali del digitale terrestre, oppure che abbia bisogno di un reset, procedura che anche molti operatori dell’assistenza richiedono ai propri clienti, prima di aprire una segnalazione di guasto.

Potete trovare le soluzioni alla maggior parte dei problemi a questo link, e nei casi più gravi contattare l’Assistenza Tecnica oppure recarvi presso un Centro di Assistenza autorizzato. I decoder TimVision hanno una garanzia di 48 mesi per difetti e malfunzionamenti non imputabili ad un uso improprio dell’apparecchio.

Telecomando TIMVISION non funziona

A volte capita che sia il telecomando TimVision il problema durante la visione, per vari motivi: molti utenti denunciano una perdita della funzionalità del telecomando, per le cause più disparate.

La soluzione è differente a seconda del tipo di telecomando che possedete, ma questi sono i consigli più utili per risolvere questo problema:

Se il vostro telecomando non risponde più ai comandi, provate a controllare che nelle impostazioni del decoder TimVision sia abilitata la connettività Bluetooth

A volte può capitare che il telecomando smetta improvvisamente di funzionare, e che anche un cambio di pile sia inutile a ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo: in questo caso possiamo ripristinarne la funzionalità tenendo premuto OK e CERCHIO per circa 20 secondi

e per circa 20 secondi Se anche provando queste soluzioni il telecomando dovesse essere non funzionante, raccomandiamo di contattare l’assistenza al numero 800 187 800

Perché TIMVISION non funziona

I motivi per cui la visione su TimVision potrebbe non funzionare sono molteplici, ma molti di questi sono legati alla connettività. Se avete problemi durante la visione di contenuti, come ad esempio buffering estesi o squadrettamento delle immagini, allora la causa potrebbe essere la qualità del segnale WiFi, oppure della connessione di rete.

In altri casi, gli utenti segnalano problemi di schermo nero con TimVision, o di segnale assente: anche qui i problemi potrebbero essere collegati al modem o alla connessione in Fibra o ADSL attiva. Molti dei problemi sono legati a TimVision non si connette al WiFi, pertanto di seguito riportiamo alcune soluzioni da provare nel caso riscontriate uno di questi problemi:

Riavviate il modem o l’eventuale decoder

Controllate la connettività dei device collegati

Controllate i collegamenti al decoder, come cavo d’alimentazione ed Ethernet

Verificare che la propria connessione in Fibra o ADSL sia funzionante, e che non ci siano disservizi in corso

Verificare la ricezione del segnale WiFi, se si utilizza questo tipo di connettività

Assicurarsi che non ci siano altri dispositivi sulla rete che utilizzino molti dati contemporaneamente, come ad esempio streaming video, gaming online, file sharing, visione video

Effettuare lo switch della rete WiFi da 2.4GHz a 5GHz, se gli apparati domestici lo consentono

Spegnere o scollegare temporaneamente i dispositivi, riavviare il router e controllare che la visione su TimVision sia ottimale

Registrazione TIMVISION non funziona

Per chi ha un abbonamento TimVision attivo su linea mobile TIM, spesso è proprio la registrazione al servizio il problema da risolvere. Dovete sapere che, per portare a termine la registrazione su linea mobile, dovrete assicurarvi di essere scollegati dal collegamento Wi-Fi dell’ufficio o di casa quando accedete all’app TimVision.

Se invece avete aderito a TIM SMART / TIM CONNECT, allora dovrete registrarvi a TimVision dalla linea di casa, utilizzando la connessione Wi-Fi o tramite cavo Ethernet: basta andare sul sito TIMVISION.it e cliccare su Registrati. Se l’abbonamento non dovesse risultare attivo, nei nel Profilo e verifica che sia presenta la corretta associazione nel campo Linee Associate. In caso contrario, chiamate il 187 per abilitare la linea alla visione.

TIMVISION non si apre o non va

Se vi accorgete che TimVision non va, potrebbe dipendere da un problema del vostro dispositivo, oppure dallo stato del segnale TimVision. Esiste però un metodo per scoprire se la vostra zona è coperta da un disservizio: sul sito dell’assistenza clienti c’è un link in cui poter controllare le segnalazioni di malfunzionamenti, guasti e rallentamenti della rete TimVision, in tempo reale.

Per controllare lo stato della rete, raggiungete il sito dell’assistenza e, nel caso, aprite anche voi una segnalazione. Potete anche eseguire un test della qualità video, se riscontrate spesso rallentamento o blocchi durante la visione dei contenuti: per farlo basta andare in Impostazioni > Test Linea ADSL.

Se utilizzate una Smart TV, ricordatevi di aggiornare il firmware del televisore quando vi viene chiesto. Le reti casalinghe o d’ufficio possono essere parecchio congestionate, per la presenza di molti apparecchi che utilizzano simultaneamente la connessione; se i problemi che riscontrate sono saltuari, provate ad effettuare queste verifiche:

Controllare che non siano attivi programmi che scambiano grandi quantità di dati via Internet, come servizi di streaming, gaming online, servizi di file-sharing

Se sono presenti più computer collegati alla stessa rete, provate a scollegarli tutti prima di utilizzare il decoder TIM

In caso di utilizzo della connessione WiFi, verificare che il canale non sia congestionato e che il segnale sia sufficiente, specialmente quando viene utilizzata la frequenza a 5GHz

Infine, qualche utente con molti device collegati al proprio account potrebbe visualizzare il messaggio “Visione non consentita. Fai logout dagli altri dispositivi mobili e riprova“: questo significa che è stata raggiunta la quota massima di dispositivi consentiti. Basterà entrare nel profilo e dalle Impostazioni selezionare i dispositivi collegati, così da poter gestire l’elenco e rimuovere quelli che non utilizziamo più.

Codici errore TIMVISION

Di seguito riportiamo gli errori più frequenti che vengono riscontrati dagli utenti durante la visione, installazione e configurazione del decoder e/o dei contenuti TIMVISION.