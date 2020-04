Eagle Pictures contribuisce alla campagna #iorestoacasa offrendo per la visione in streaming il film Un figlio di nome Erasmus, una commedia italiana on the road interpretata da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti, con la partecipazione di Carol Alt.

In quest’opera emozionante e un po’ nostalgica, quattro amici quarantenni sono chiamati a Lisbona per assistere al funerale di Amalia Fernandez, la donna che tutti e quattro hanno amato da ventenni quando facevano l’Erasmus in Portogallo.

Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo si troveranno ad affrontare questo viaggio inaspettato, insieme a una ragazza che si offre di aiutarli, alla scoperta di un segreto inatteso che potrebbe cambiare completamente la vita a uno di loro, in quanto Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno dei quattro amici.

Dove guardare la commedia Un figlio di nome Erasmus

Il road movie Un figlio di nome Erasmus è disponibile da ieri e per quattro settimane sulle principali piattaforme di streaming video: Sky, TimVision, Chili, Google Play, YouTube, RakutenTV, Huawei Video e Infinity.

Il film sarà anche il primo lungometraggio italiano ad alto budget a debuttare in streaming, dopo aver saltato il passaggio nelle sale cinematografiche italiane chiuse in seguito alle note ordinanze per contenere la pandemia da Coronavirus. La commedia doveva infatti debuttare nelle sale italiane lo scorso 19 marzo, in occasione della festa del papà.

Potrebbe interessarti: Sky lancia lo sconto emergenza Coronavirus per alcuni abbonati