Dove vedere SPAL Juventus in diretta streaming e TV – Il 22 alle ore 18:00, SPAL affronterà Juventus in occasione della 25a giornata di Serie A 2019 2020 e, se sei giunto in questa pagina, starai cercando di capire come seguire la diretta streaming o TV di questo importante match calcistico.

Qui di seguito troverai la risposta alla tua domanda, per capire come e dove vedere SPAL Juventus in TV oppure in diretta streaming sul tuo PC, Smartphone, Tablet o Console.

SPAL Juventus è un match in esclusiva Sky, (e non di DAZN), di conseguenza ecco come seguire la partita.

Dove vedere SPAL Juventus in TV

Per vedere SPAL Juventus in TV hai bisogno di un abbonamento Sky con il pacchetto Sky Calcio. Se soddisfi questo requisito, la gara sarà visibile con ampio pre partita e post partita su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canale 202.

Nel caso in cui non fossi un abbonato Sky purtroppo non potrai vedere la partita in TV ma puoi sempre usufruire di alcuni servizi alternativi per vedere SPAL Juventus in streaming. Altrimenti puoi approfittare dell’occasione per sottoscrivere un abbonamento Sky.

Dove vedere SPAL Juventus in Streaming

Il match SPAL Juventus sarà trasmesso anche in streaming su diverse piattaforme, tutte rigorosamente di Sky. Anche qui se avete un abbonamento Sky potete utilizzare l’applicazione SkyGo (gratuita) che permette la visione del match anche in streaming. SkyGo infatti permette di vedere su PC, Smartphone, Tablet e non solo tutti i programmi Sky sfruttando il proprio abbonamento di casa.

Se invece non avete un abbonamento Sky potete sottoscrivere, senza vincoli, un abbonamento Now TV, vi spieghiamo come funziona.

SPAL Juventus in streaming su Now TV

Now TV è il servizio di Sky scollegato da un abbonamento di casa che permette dunque di vedere alcuni contenuti in diretta senza aver bisogno di vincolarsi con una parabola. Con Now TV è dunque possibile vedere serie TV, Film ma anche partite di calcio pagando un singolo match alla volta oppure sottoscrivendo un abbonamento mensile senza obblighi di rinnovo.

Vedere SPAL Juventus su Now TV è semplicissimo, vi basta recarvi su Nowtv.it e procedere con l’attivazione. Potrete scegliere tre pacchetti in base alle vostre esigenze:

7,99 Euro: 1 giorno di sport, nel caso voleste vedere solo SPAL Juventus e le altre partite in programmazione per lo stesso giorno (ulteriori informazioni su NowTV e attivazione);

e le altre partite in programmazione per lo stesso giorno (ulteriori informazioni su NowTV e attivazione); 14,99 Euro: 1 settimana di sport, nel caso voleste usufruire del servizio per soli 7 giorni (ulteriori informazioni su NowTV e attivazione);

29,99 Euro: 1 mese di sport, per godervi fino a 4 giornate consecutive della Serie A (ulteriori informazioni su NowTV e attivazione).

In alcune occasioni potete usufruire della prova gratuita di 14 giorni senza vincolo di sottoscrizione.

Esistono infine numerosi siti, che sconsigliamo, che permettono di vedere SPAL Juventus in diretta streaming gratis, ma anche altre partite di calcio di ogni competizione, tuttavia sappiate che sono illegali (quindi a rischio oscuramento da parte delle autorità competenti) e offrono spesso una qualità audio e video molto scadente.

Meglio pagare qualche euro per godersi lo spettacolo di SPAL Juventus in streaming HD in totale sicurezza, qualità e legalità. Non ci resta che augurarvi una buona visione della 25a giornata di Serie A.

Scopri tutte le informazioni e le novità su dove e come vedere la serie A 2019/2020, oppure consulta la nostra guida ai migliori siti di streaming calcio. Se invece vuoi scoprire tutte le partite trasmesse su DAZN o su SKY, guarda il calendario TV Serie A 2019/2020.