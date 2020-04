Questa mattina è arrivato un annuncio che farà piacere ai possessori di smart TV a marchio Samsung: le già apprezzate smart TV del produttore sudcoreano ampliano ulteriormente le possibilità di intrattenimento offerte agli utenti grazie alla nuova app ufficiale di Apple Music.

Samsung Electronics ha infatti comunicato che la nuova applicazione sarà disponibile già a partire da oggi in oltre 100 Paesi, rivendicando orgogliosamente un piccolo primato: Samsung è il primo brand al mondo a vantare un’applicazione di Apple Music per la propria piattaforma di smart TV.

Come probabilmente ricorderete, non è la prima volta che Apple e Samsung collaborano per portare un servizio del colosso di Cupertino sulle smart TV del brand sudcoreano. Nel 2019 Samsung si era accaparrata un altro primato, diventando il primo produttore al mondo a portare Apple TV sulle proprie smart TV.

Apple Music sulle smart TV Samsung: tutte le info

Se in passato, grazie al supporto ad AirPlay 2, Samsung aveva offerto ai propri utenti la possibilità di riprodurre contenuti di Apple Music da un altro dispositivo e trasmetterli alla smart TV, l’arrivo di una vera e propria app elimina questo passaggio intermedio. Insomma, da oggi i possessori dei modelli di smart TV Samsung compatibili che siano sottoscrittori di un abbonamento Apple Music potranno accedere al servizio in maniera ancora più comoda.

Gli utenti che non siano abbonati ad Apple Music interessati a provare il servizio sulla propria smart TV Samsung potranno ottenere tre mesi di prova gratuita con una sottoscrizione individuale, famiglia o studente.

L’app di Apple Music, scaricabile dal Samsung Smart TV App Store, si presenta simile a quella implementata su Apple TV e permette di accedere a tutti i contenuti, inclusi playlist, video, stazioni radio e tanto altro. Tra le altre cose, gli utenti ricevono ogni giorno dei suggerimenti personalizzati, possono accedere a Beats 1 radio station – con tanti artisti in live streaming – e ad “At Home With Apple Music”, con nuove playlist editoriali, FaceTime di gruppo con vari artisti, interviste e tanto altro.

Per quanto riguarda i modelli di smart TV Samsung compatibili, è bene precisare che si tratta fondamentalmente dei più recenti: l’app di Apple Music arriverà suoi modelli 2018, 2019 e 2020, ovvero gli stessi che già supportano anche Apple TV.