Quali novità ci aspettano ad aprile 2020 su Amazon Prime Video? Dopo aver dato un’occhiata generale al meglio in arrivo nei prossimi mesi (con qualche rinvio eccellente, come la serie spin-off di The Walking Dead), scopriamo insieme tutti i film e serie TV che stanno per entrare nel catalogo del servizio di streaming.

Le novità di Amazon Prime Video di aprile 2020

Tales from the Loop

Nuova serie TV di fantascienza basata sulle opere di Simon Stålenhag (che ricopre il ruolo di co-produttore esecutivo). In un mondo popolato da macchine e strane creature, un enorme macchinario è stato costruito per spiegare i grandi misteri dell’universo: questo sarà però la causa di alcuni misteriosi eventi. Il cast della serie annovera Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghardi (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) e Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones)

Tales From the Loop sarà disponibile dal 3 aprile 2020 in esclusiva su Amazon Prime Video.

Bosch (stagione 6)

Sesta stagione della serie più longeva targata Amazon Prime Video (già annunciate la settima e l’ottava), basata sui romanzi di Michael Connelly. Nel cast Titus Welliver (Lost) nei panni del detective della omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nel ruolo del Detective Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nei panni della Tenente Grace Billets, Madison Lintz (The Walking Dead) nel ruolo di Maddie Bosch e Lance Reddick (John Wick: Chapter 3 – Parabellum) nel ruolo del Capo Irvin Irving. Nella nuova stagione Bosch si ritrova al centro di un complesso caso tra un omicidio, una caotica indagine federale e una catastrofica minaccia alla città di Los Angeles.

La sesta stagione di Bosch sarà disponibile dal 17 aprile 2020 in esclusiva su Amazon Prime Video.

Altre novità

In più durante il mese di aprile 2020 saranno disponibili su Amazon Prime Video:

Serie TV

Castle (tutte le 8 stagioni)

(tutte le 8 stagioni) Scandal – settima stagione dal 27 marzo

– settima stagione dal 27 marzo Sword Art Online: Alicization – seconda parte della seconda stagione dal 26 aprile 2020 (una puntata a settimana in v.o.)

Film e documentari

Jexi – dal 1 aprile

– dal 1 aprile Iron Sky: The Coming Race – dal 6 aprile

– dal 6 aprile Non Succede, Ma Se Succede… – dal 10 aprile

– dal 10 aprile Selah and The Spades – dal 17 aprile

– dal 17 aprile Dora e la Città Perduta – dal 22 aprile

Inoltre, tra i contenuti per bambini gratuiti per tutti i clienti Amazon arrivano Peppa Pig (stagione 1), Mia and Me e Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans. Per tutti i titoli gratuiti potete consultare questo link.

Novità in arrivo nei prossimi mesi su Amazon Prime Video

Amazon si è sbottonata e ha annunciato alcune delle novità in arrivo su Prime Video a maggio 2020 e nei prossimi mesi.

Upload

Dall’autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office) arriva Upload, una nuova commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. La serie segue le avventure di un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown (Robbie Amell), che finisce in ospedale per un incidente in una automobile autopilotata e deve decidere velocemente il suo destino.

La serie in dieci episodi sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 1 maggio 2020.

Paris Saint-Germain Football Club

Una docuserie che segue la famosa squadra di calcio francese: quattro episodi che parlano dei valori della società, della passione per i colori e del grande impegno di giocatori, allenatori, presidente e club. La nuova serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nel corso del 2020.

Fernando

Docuserie esclusiva sul campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso. Cinque episodi per analizzare la vita dentro e fuori dai circuiti attraverso alti e bassi, compresa la prova del rally di Dakar. Fernando sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nella seconda metà del 2020.