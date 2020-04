Oggi è venerdì 17, ma anche per i più scaramantici questo non significa che non possa essere una buona giornata: lo è infatti per i fan di Fast & Furious, che da oggi avranno disponibile la saga quasi completa su Netflix.

La saga Fast & Furious arriva su Netflix

Fast & Furious (2001), 2 Fast 2 Furious (2003), The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006), Fast & Furious – Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011), Fast & Furious 6 (2013) e Fast & Furious 7 (2015) sono disponibili su Netflix per tutti gli abbonati a partire da oggi.

All’appello mancano solamente l’ultimo capitolo, Fast & Furious 8 (2017), che potrebbe comunque arrivare a breve, e lo spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw (con protagonista la distruttiva coppia composta da Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham). Gli amanti dei film di azione e delle auto non se li lasceranno certamente scappare, pur avendoli magari visti diverse volte nel corso degli anni. Come detto non è purtroppo incluso nel catalogo l’ottavo capitolo, in attesa di accogliere Fast & Furious 9, rinviato di circa un anno a causa del Coronavirus insieme a diverse altre produzioni cinematografiche.

Se volete approfittare del periodo di quarantena per farvi una bella scorpacciata di adrenalina in compagnia di Vin Diesel & company, su Netflix avete dunque tutta, o quasi, la saga di Fast & Furious: siete contenti di poterveli (ri)gustare?

