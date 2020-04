Buone notizie per gli appassionati di cinema italiano che desiderano sfruttare questi giorni in casa a causa dell’emergenza Coronavirus anche per coltivare la propria passione: gli ultimi cinque film di Medusa usciti al cinema tra settembre e dicembre 2019, infatti, saranno presto disponibili in streaming.

Ciò significa che la casa di produzione ha deciso di anticipare quella che è la normale finestra per la visione in streaming e ciò per dare un proprio contributo alle tante iniziative volte ad incentivare gli italiani a seguire il motto #iorestoacasa.

Ecco i 5 film di Medusa che presto saranno disponibili in streaming

Questi sono i cinque film Medusa che a breve saranno disponibili sulle piattaforme SKY, Infinity TV, Chili, TIMVision e Rakuten TV:

TUTTAPPOSTO con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore



con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore SE MI VUOI BENE di Fausto Brizzi e con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi. Flavio Insinna, Susy Laude, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Cochi Ponzoni, Memo Remigi, Elena Santarelli, Gian Marco Tognazzi



di Fausto Brizzi e con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Valeria Fabrizi. Flavio Insinna, Susy Laude, Maria Amelia Monti, Lucia Ocone, Cochi Ponzoni, Memo Remigi, Elena Santarelli, Gian Marco Tognazzi L’UOMO DEL LABIRINTO di Donato Carrisi e con Toni Servillo, Valentina Bellé e Dustin Hoffman



di Donato Carrisi e con Toni Servillo, Valentina Bellé e Dustin Hoffman SONO SOLO FANTASMI di Christian De Sica e con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi e Leo Gullotta



di Christian De Sica e con Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gianmarco Tognazzi e Leo Gullotta IL PRIMO NATALE di e con Ficarra e Picone

Giampaolo Letta, Amministratore delegato di Medusa, ha spiegato che si tratta soltanto di una piccola iniziativa rispetto alle tristi vicende che stiamo vivendo in quest’ultimo periodo, aggiungendo di essere felice che tutti, famiglie incluse, avranno la possibilità di vedere (o rivedere) questi film che sono usciti nelle sale nei mesi che hanno preceduto lo stop.